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76-річного Барі Алібасова розбив інсульт - дезорієнтований продюсер у реанімації

Анна Підгорна
25 лютого 2024, 21:57
Засновник гурту "На-на" був терміново госпіталізований з ознаками інсульту.
Барі Алібасов
Барі Алібасов потрапив до лікарні з інсультом / колаж: Главред, фото: instagram.com/alibasov_nana

76-річний музикант і продюсер Барі Алібасов, всупереч зовнішньої бадьорості і свіжому для свого віку виду, останні кілька років має серйозні проблеми зі здоров'ям. Ймовірно, відправною точкою стало важке отруєння артиста очисним засобом для труб в 2019 році - тоді він був доставлений в лікарню з опіками стравоходу і шлунка 4 ступеня

На початку грудня 2020 року Алібасова доставили в лікарню з низьким тиском, який, ймовірно, був побічним ефектом передозування препаратами для підняття потенції; в кінці - з численними ударами і травмами. Як пояснив сам продюсер, йому стало погано, і він впав зі сходів. Восени 2023 року у Алібасова була виявлена доброякісна пухлина в репродуктивній системі.

Преса країни-окупанта нерідко називає проблеми продюсера зі здоров'ям невдалими піар-ходами. Однак сьогодні, коли в росЗМІ просочилася інформація про те, що у артиста стався інсульт, це підтвердив син Алібасова.

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Відомо, що 76-річного артиста доставили в реанімаційне відділення однієї з московських лікарень з попереднім діагнозом "інсульт". Там йому провели КТ і ряд аналізів. Під час госпіталізації пацієнт перебував "в стані оглушення".

Хто такий Барі Алібасов?

Барі Алібасов (Бауиржан Карімович Алібасов)-радянський і російський музичний продюсер казахсько-татарського походження. Найбільшу популярність придбав після заснування музичних груп "Інтеграл" і "Нана".

Раніше відомий український співак Саша Чемеров зацькував зрадника Артура Пирожкова (справжнє ім'я - Олександр Ревва), який народився та жив в Україні, але мовчить про повномасштабну війну.

Також путіністка Лариса Доліна напередодні другої річниці війни в Україні напнула банти і приїхала "лікувати" російських терористів від "психологічних травм" своїми піснями.

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