"Скотина": відомий український співак зацькував зрадника Артура Пирожкова

Саша Чемеров висловив свою думку про Артура Пирожкова, який мовчить про війну в Україні, маючи український паспорт.

https://glavred.net/stars/skotina-izvestnyy-ukrainskiy-pevec-zatravil-predatelya-artura-pirozhkova-10543967.html Посилання скопійоване

Саша Чемеров розірвав дружбу з Артуром Пирожковим / колаж: Главред, фото: instagram.com/arthurpirozhkov/, instagram.com/sashachemerov/

Саша Чемеров колись дружив з Пирожковим (Олександром Реввою), але з першого дня повномасштабного вторгнення терористичної РФ в Україну їхнє спілкування повністю припинилося.

Причиною закінчення дружби стало саме мовчання Артура про те, що відбувається в його рідній країні.

"Я раніше активно працював з Артуром Пирожковим, ми навіть дружили. Але він себе проявив реально як скотина. Більш того, просто ніяк не відреагував, Я йому надсилав відео і фото військових подій, намагався його пробудити якимось чином. Але, на жаль, марно. Він ніяк себе не проявив, мовчить і досі. Він, до речі, громадянин України з українським чинним паспортом. Відверто кажучи, 70% артистів, операторів, стилістів, які працюють в російському інтертейменті, - українці", - зізнався Чемеров в інтерв'ю УНІАН.

відео дня

Також в інтерв'ю Чемеров розповів про співпрацю з продюсером Юрієм Бардашем, який втік до РФ і навіть отримав громадянство в країні-терористці.

"Я працював з Бардашем дуже довго і дуже давно. Ми зробили з ним Quest Pistols і групу "Нерви", а також Лєру Козлову з "Ранеток". Справа в тому, що Бардаш дуже любить гроші. Особисто у мене він вкрав мільйони доларів. Зараз він потрапив у ситуацію, до якої прагнув. Він працює на ФСБ і отримує гроші від банку зі списку Путіна. Я не можу назвати його людиною, він типове російське сміття, яке, я впевнений, закінчить дуже погано", - додав Чемеров.

Варто зазначити, що Саша Чемеров - український рок-музикант, композитор, продюсер і нині фронтмен гурту The Gitas.

Додамо, мати Олександра Ревви - затята путіністка і вважає, що українців потрібно винищити.

Нагадаємо, український співак Позитив жорстко захейтив продюсера-зрадника Бардаша, який отримав паспорт країни-агресорки РФ.

Читайте більше:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.