Примадонна, за словами очевидців, під час шопінгу раптом відчула нездужання.

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Алла Пугачова скаржилася на самопочуття на публіці / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова хоч і виглядає розкішно в свої 74 роки, але здоров'я її часом підводить. Артистка - діабетик, у неї кілька стентів в судинах, подагра і стенокардія.

Здоровий спосіб життя, якого вона дотримується останні роки, значно поліпшив її загальний стан, проте бувають і загострення. Так недавно в росЗМІ з'явилася новина про те, що Пугачовій стало погано на шопінгу.

Це сталося на Кіпрі, коли Алла Борисівна ходила по магазинах. У неї був пригнічений стан через погане самопочуття. Очевидці відзначали, що Примадонна скаржилася продавцям на набряки.

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"Алла Борисівна поганого самопочуття навіть не приховувала. Скаржилася продавцеві на здоров'я. Вона навіть взуття була змушена купувати на розмір більше, тому що в колишній вже не влазила. Хоча переміряла безліч пар. Як я почув, у неї ноги щодня набрякають. У той день вона виглядала, м'яко кажучи, недобре", - цитує свої джерела преса.

Раніше актор-путініст, виконавець ролі Шерлока Холмса Василь Ліванов різко наїхав на Пугачову з Галкіним, назвавши артистів непристойними словами за їх рішення покинути країну-окупанта.

Втім Примадонні вистачає мудрості і почуття гумору захистити свою сім'ю. Співачка висміяла своїх хейтерів в рф, яким не дає спокою її висловлювання про рабів і холопів.

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