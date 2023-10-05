64-річного Кевіна Спейсі екстрено госпіталізували в Узбекистані

Оскароносний голлівудський актор Кевін Спейсі у Самарканді пережив досвід, який змусив задуматися його про неминучість смерті та крихкість життя.
Про це розповів сам артист в інтерв'ю для видання The Sun. Днями він відвідав Узбекистан, де взяв участь у 15-му Ташкентському міжнародному кінофестивалі. Коли у Спейсі з'явилася вільний час, він відправився на екскурсію по музею Афрасіаб.
Там актор відчув нездужання, його ліва рука оніміла. Він був екстрено доставлений в клініку з підозрою на серцевий напад. "Сьогодні я пережив дещо несподіване. Я дивився на ці незвичайні фрески на стінах і раптово відчув, як вся моя ліва рука оніміла приблизно на вісім секунд", - розповів Спейсі.
У лікарні він пройшов МРТ та ряд інших аналізів, за результатами яких передбачуваний діагноз 64-річного актора не підтвердився.
Проте ця лікарняна пригода справила на Кевіна Спейсі незабутнє враження. "Це змусило мене задуматися про те, наскільки крихке життя - для всіх нас", - зазначив він.
Раніше стало відомо, що 89-річну французьку акторку Софі Лорен екстрено госпіталізували. Відомо, що в лікарні вона перенесла серйозну операцію і тепер на неї чекає тривала реабілітація.
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