64-річного Кевіна Спейсі екстрено госпіталізували в Узбекистані

Екскурсія в музеї закінчилася для зірки "Краси по-американськи" поїздкою на швидкій.

https://glavred.net/stars/64-letnego-kevina-speysi-ekstrenno-gospitalizirovali-v-uzbekistane-10505845.html Посилання скопійоване

Кевін Спейсі потрапив до лікарні в Узбекистані / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Оскароносний голлівудський актор Кевін Спейсі у Самарканді пережив досвід, який змусив задуматися його про неминучість смерті та крихкість життя.

Про це розповів сам артист в інтерв'ю для видання The Sun. Днями він відвідав Узбекистан, де взяв участь у 15-му Ташкентському міжнародному кінофестивалі. Коли у Спейсі з'явилася вільний час, він відправився на екскурсію по музею Афрасіаб.

Там актор відчув нездужання, його ліва рука оніміла. Він був екстрено доставлений в клініку з підозрою на серцевий напад. "Сьогодні я пережив дещо несподіване. Я дивився на ці незвичайні фрески на стінах і раптово відчув, як вся моя ліва рука оніміла приблизно на вісім секунд", - розповів Спейсі.

відео дня

У лікарні він пройшов МРТ та ряд інших аналізів, за результатами яких передбачуваний діагноз 64-річного актора не підтвердився.

Проте ця лікарняна пригода справила на Кевіна Спейсі незабутнє враження. "Це змусило мене задуматися про те, наскільки крихке життя - для всіх нас", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що 89-річну французьку акторку Софі Лорен екстрено госпіталізували. Відомо, що в лікарні вона перенесла серйозну операцію і тепер на неї чекає тривала реабілітація.

Також у Мережу потрапили свіжі фото невиліковно хворого Брюса Вілліса. Міцного горішка спіймали папараці під час його прогулянки з сім'єю. Його зовнішність сильно змінилася через деменцію.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.