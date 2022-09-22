59-річний Звєрєв зібрався на війну в Україні

Співак Сергій Звєрєв несподівано заявив, що готовий йти у військкомат.
Стиліст Сергій Звєрєв відреагував на початок мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін.
59-річний співак і перукар Сергія Звєрєва несподівано заявив, що готовий воювати. На війну в Україну він зібрався їхати в короні і мантії.
Варто відзначити, що стиліст проходив службу в СРСР і має звання старшого сержанта, але артиста навряд чи призвуть через вік.
Раніше українська співачка Оля Полякова жорстко відреагувала на нечисленні мітинги, які пройшли містами Росії з метою скасування "часткової мобілізації" російських солдатів для війни в Україні.
Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.
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