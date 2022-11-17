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58-річний Бред Пітт "вигуляв" нову пасію, молодшу за нього на 30 років

17 листопада 2022, 11:39

Колишнього чоловіка Джолі застукали в компанії красивої темноволосої дівчини.

Бред Пітт
Бред Пітт завів роман з Інес де Рамон - папараці зловили їх разом на концерті / ua.depositphotos.com

Голлівудський актор Бред Пітт незважаючи на свій елегантний вік, як і раніше вважається завидним холостяком. Після гучного розлучення з Анджеліною Джолі в 2019 році, йому час від часу приписують романи з різними красунями.

Відносини між Піттом і моделлю Емілі Ратаковскі не підтвердилися. Але нещодавно папараці з Daily Mail "зловили" його в компанії іншої привабливої брюнетки.

Нею виявилася 29-річна американка Інес де Рамон, громадська діячка. У компанії 58-річного Пітта вона відвідала концерт Боно. Інсайдери видання відзначають, що між ними може бути все серйозно, мовляв Бред вже представив Інес своїм близьким друзям. Їх неофіційні знімки разом з'явилися на фан-сторінці в Instagram.

Інес да Рамон раніше була одружена з іншим актором - зіркою популярного серіалу Щоденники вампіра Полом Уеслі. З ним вона перебувала у шлюбі з 2019 по 2022 роки.

Раніше відомий український модельєр Андре Тан заінтригував шанувальників новим романом. Вперше після розлучення в 2021 році він заговорив про особисте життя і показав фото з коханою.

Також зірка кіносаги Сутінки Тейлор Лотнер розчарував всіх прихильниць чарівного перевертня Джейкоба Блека: актор одружився на дівчині, з якою зустрічався з 2018 року.

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