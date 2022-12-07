53-річна Гвен Стефані вагітна - відома стать дитини

Співачка подарує Блейку Шелтону первістка, пара вважає малюка святковим дивом.

Гвен Стефані вагітна від Блейка Шелтона / instagram.com/gwenstefani

53-річна американська співачка Гвен Стефані чекає четверту дитину. У вагітності артистку стали підозрювати ще в кінці жовтня, коли вона вийшла на червону доріжку в облягаючій сукні, яка підкреслила помітно кругленький животик.

Сама Стефані поки коментувати це відмовляється, а ось інсайдер поговорив з The International Business Times і розповів, що Гвен з чоловіком, кантрі-співаком Блейком Шелтоном, вирішили дати ЕКО ще один шанс. Попередні спроби зачати дитину шляхом штучного запліднення були невдалими.

Джерело з оточення зіркової пари стверджує, що свою вагітність Гвен вважає справжнім різдвяним дивом, а Блейк, який вже знає стать дитини, щосили готується до майбутнього батьківства. "Гвен і Блейк кажуть, що це точно різдвяне диво, що вона нарешті завагітніла. Шелтон вже прикупив рожеві ковбойські чобітки та капелюх", - розповідає інформатор.

Для Стефані, якщо вона і правда вагітна, це буде четверта дитина і перша дівчинка. Для Шелтона дитина від Гвен буде первістком.

Гвен Стефані вже виховує трьох синів, яких вона народила в шлюбі з Гевіном Россдейлом: Кінгстона Джеймс МакГрегор Россдейла (нар. 26 травня 2006), Зуму Неста Рока Россдейла (нар. 20 серпня 2008) і Аполло Боуї Флінна Россдейла (нар. 28 лютого 2014).

Gwen Stefani and Blake Shelton on the red carpet at the 2022 Matrix Awards | 10/26/2022



?: nywici IG pic.twitter.com/78gb7Tr2BL — B ♡ G | fan account (@iloveBlakexGwen) October 26, 2022

Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

Також стало відомо, що популярний британський актор тому Холланд (нинішній виконавець ролі супергероя Людини-павука / Пітера Паркера) таємно заручився зі своєю коханою і колегою - Зендаей.

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