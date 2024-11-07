22-річний популярний співак пішов від нареченої через півроку після народження дитини

Розставання Parfeniuk і Сімбочки - деталі:
- Пара заручилася влітку 2023 року, а навесні 2024-го - вперше стала батьками
- Після народження доньки у співака та блогерки почалися проблеми у стосунках
- Їхня донька залишиться з мамою, але Сімбочка не втрачає надію на возз'єднання
22-річний український співак Parfeniuk (справжнє ім'я - Ілля Парфенюк) і блогерка Сімбочка (Карина) заручилися в липні 2023 року. Весілля пара так і не зіграла, але наприкінці березня 2024 року вперше стала батьками - у них з'явилася донька Софія, якій Парфенюк присвятив пісню.
Через три місяці після появи дитини в сім'ї співака і блогерки почалися проблеми. Сьогодні Сімбочка у своєму блозі в Instagram оголосила, що вона та Ілля більше не пара.
"Дуже довго тягнула в надії, що все буде добре. Ідеальна картинка сім'ї, яку ви могли бачити. Ми більше не разом. Я більше всього не хочу, щоб зараз до мене приїжджали або питали. Уже близько трьох місяців все це йшло до цього. В мене досі горить це все, тому я не хочу зараз нічого чути, але ви повинні знати. Дякую за розуміння", - написала засмучена блогерка.
Також Сімбочка розповіла, як складатиметься доля піврічної Софії у зв'язку з розставанням батьків: "Софія залишається зі мною. Я маю змогу поставити її на ноги, сплачувати за все. Та в цілому я цим завжди і займалася. Я не хочу бачити з Софією іншого чоловіка (вітчим). Я буду звісно дозволяти бачитися з батьком".
Пізніше блогерка написала, що не втрачає надію налагодити стосунки з коханим і зберегти сім'ю. "Я маю надію, що ми все обговоримо, я хочу щоб була ціла сім'я. Зараз він поїхав, як тільки приїде, то маю згоду сісти та все обговорити", - поділилася Сімбочка.
Хто такий Parfeniuk?
Parfeniuk (Парфенюк Ілля Андрійович) - український співак і автор пісень. Популярний завдяки соціальній мережі TikTok, у якій він ділиться своїми треками. Наразі на його рахунку 2 відеокліпи і 8 синглів, останній з яких - Дякую - він присвятив доньці.
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