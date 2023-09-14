20 років за ґратами: популярну російську акторку заарештували з 2 кг наркотиків

Російська акторка театру, кіно і озвучування Раміля Іскандер була затримана в своєму підмосковному будинку в поселенні Марушкінське. В результаті обшуку в її житлі та автомобілі поліцейськими було знайдено близько двох кілограм мефедрону, а також амфетамін і кокаїн.
Правоохоронні органи країни-окупанта заарештували артистку і доставили у відділок. Попередньо на неї порушили кримінальну справу за статтею "228.1" - виробництво, збут або пересилання наркотичних речовин в особливо великому розмірі.
Іскандер давати свідчення відмовилася. Зараз їй загрожує тюремний термін від 15 до 20 років позбавлення волі.
За даними росЗМІ акторка затримана за наводкою наркоторговця з Пензи, який був її дилером. Його затримали кількома тижнями раніше, і він, в рамках співпраці з поліцією, передав список своїх клієнтів, серед яких значилося ім'я Рамілі Іскандер.
Раніше стало відомо, що Алла Пугачова і Максим Галкін відмовилися давати інтерв'ю українській ведучій Наталії Мосейчук під час їхньої зустрічі в Юрмалі. Журналістка прокоментувала їхню позицію.
Також у ЗМІ з'явилися новини про те, що у доньки Анастасії Заворотнюк проблеми з законом через борги - за красивою картинкою гламурного світського життя Анни ховаються неоплачені кредити в банках.
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