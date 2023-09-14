20 років за ґратами: популярну російську акторку заарештували з 2 кг наркотиків

Раміля Іскандер з в'язниці вийде одразу на пенсію.

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Раміля Іскандер була заарештована за зберігання наркотиків в особливо великих розмірах / колаж: Главред, фото: kino-teatr.ru, pexels.com

Російська акторка театру, кіно і озвучування Раміля Іскандер була затримана в своєму підмосковному будинку в поселенні Марушкінське. В результаті обшуку в її житлі та автомобілі поліцейськими було знайдено близько двох кілограм мефедрону, а також амфетамін і кокаїн.

Правоохоронні органи країни-окупанта заарештували артистку і доставили у відділок. Попередньо на неї порушили кримінальну справу за статтею "228.1" - виробництво, збут або пересилання наркотичних речовин в особливо великому розмірі.

Іскандер давати свідчення відмовилася. Зараз їй загрожує тюремний термін від 15 до 20 років позбавлення волі.

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За даними росЗМІ акторка затримана за наводкою наркоторговця з Пензи, який був її дилером. Його затримали кількома тижнями раніше, і він, в рамках співпраці з поліцією, передав список своїх клієнтів, серед яких значилося ім'я Рамілі Іскандер.

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