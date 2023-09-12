У доньки Заворотнюк проблеми з законом через борги

На Анну Заворотнюк подали до суду. Очевидно, розкішне життя світської левиці влетіло їй в копієчку.

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Анна Заворотнюк заборгувала банку велику суму / колаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Раніше на Анну Заворотнюк дивилися, як на багату спадкоємицю: її мама, акторка Анастасія Заворотнюк, будувала успішну кар'єру, батько - бізнесмен. Зараз артистка не здатна забезпечувати свою старшу доньку через онкологію.

Тепер Анна вискочила заміж, але особистість та доходи чоловіка приховує - з Еміратів, де подружжя нібито осіло, вона швидко втекла назад до рф, нарікаючи на надмірну спеку.

Заворотнюк-молодша активно веде лайфстайл-блог в Instagram на 200 тис. підписників, але навряд чи її доходів від реклами вистачає на той розкішний спосіб життя, який вона демонструє: дівчина не раз зізнавалася, що одяг вона одягає лише один раз, потім він їй набридає; всі її фото в образах від світових брендів зняті в дорогих московських ресторанах.

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Хто платить за весь цей "банкет" залишається невідомим. Однак преса країни-окупанта, спираючись на власні джерела, повідомляє, що Анна Заворотнюк має великі борги.

Більше того - віддавати ці борги вона настільки не поспішає, що відомий в країні-окупанті банк подає на блогерку до суду з метою стягнути з неї 85 тис. рублів (близько 33 тис. грн - прим. редактора). Заворотнюк поки свої проблеми з законом не коментує.

Анна Заворотнюк заборгувала банку велику суму / t.me/iamhronik

Раніше онколог Юрій Покровський дав Анастасії Заворотнюк невтішний прогноз щодо того, чи зможе акторка повернутися до нормального життя в разі її повної перемоги над раком.

Також стало відомо, що Анастасія Заворотнюк з'явиться в новому серіалі. Її партнери по знімальному майданчику поділилися своїми враженнями про роботу над проєктом.

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