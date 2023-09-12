У доньки Заворотнюк проблеми з законом через борги

Раніше на Анну Заворотнюк дивилися, як на багату спадкоємицю: її мама, акторка Анастасія Заворотнюк, будувала успішну кар'єру, батько - бізнесмен. Зараз артистка не здатна забезпечувати свою старшу доньку через онкологію.
Тепер Анна вискочила заміж, але особистість та доходи чоловіка приховує - з Еміратів, де подружжя нібито осіло, вона швидко втекла назад до рф, нарікаючи на надмірну спеку.
Заворотнюк-молодша активно веде лайфстайл-блог в Instagram на 200 тис. підписників, але навряд чи її доходів від реклами вистачає на той розкішний спосіб життя, який вона демонструє: дівчина не раз зізнавалася, що одяг вона одягає лише один раз, потім він їй набридає; всі її фото в образах від світових брендів зняті в дорогих московських ресторанах.
Хто платить за весь цей "банкет" залишається невідомим. Однак преса країни-окупанта, спираючись на власні джерела, повідомляє, що Анна Заворотнюк має великі борги.
Більше того - віддавати ці борги вона настільки не поспішає, що відомий в країні-окупанті банк подає на блогерку до суду з метою стягнути з неї 85 тис. рублів (близько 33 тис. грн - прим. редактора). Заворотнюк поки свої проблеми з законом не коментує.
Раніше онколог Юрій Покровський дав Анастасії Заворотнюк невтішний прогноз щодо того, чи зможе акторка повернутися до нормального життя в разі її повної перемоги над раком.
Також стало відомо, що Анастасія Заворотнюк з'явиться в новому серіалі. Її партнери по знімальному майданчику поділилися своїми враженнями про роботу над проєктом.
Інші новини:
- На онкохвору Заворотнюк звалилося нове випробування
- Заворотнюк готується стати мамою: "у мене таке вперше"
- Заворотнюк-старша вийшла у світ і з розмахом відзначила День народження