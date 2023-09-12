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Пугачова і Галкін відмовилися дати інтерв'ю українській ведучій - вона відповіла

Анна Підгорна
12 вересня 2023, 22:11 оновлено 12 вересня, 22:18
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Журналістка Наталія Мосейчук зустріла опальну пару випадково.
Наталія Мосейчук, Алла Пугачова, Максим Галкін
Наталія Мосейчук розповіла про відмову Пугачової і Галкіна від інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com/moseichuk.official, instagram.com/maxgalkinru

Українська журналістка і ведуча телеканалу 1+1 Україна Наталія Мосейчук наприкінці липня прибула до Юрмали з робочим візитом. Там під час зйомки "буквально на сусідній вулиці" вона зустріла Максима Галкіна та Аллу Пугачову з їхнім сином Гаррі.

Про це Мосейчук розповіла в новому випуску свого проєкту, який 12 вересня був опублікований на її YouTube-каналі (9 хвилина ролика - прим. редактора). Журналістка показала короткий відеорепортаж, в кадр якого потрапили комік і Примадонна, які засуджують війну в Україні.

Наталя зазначила, що під час випадкової зустрічі вона звернулася до Галкіна: сказала, що вона з України, та попросила дати їй інтерв'ю. "Ми зустріли Аллу Борисівну із сім'єю, Максимом, із дітьми. Вони прогулювалися буквально на сусідній вулиці. Ми привіталися з ними, попросили про інтерв'ю в пана Максима", - розповіла вона.

відео дня

Мосейчук зазначила, що сім'я артистів, коли почула, що їх покликали, обернулася, але ближче підходити не стала. На пропозицію про інтерв'ю Галкін м'яко відповів, що подумає над цим.

Наталія Мосейчук підкреслила, що до такої відповіді поставилася з повагою, і не стала наполягати та "підставляти мікрофон в обличчя".

Алла Пугачова, Максим Галкін, Гаррі Галкін
Наталія Мосейчук розповіла про відмову Пугачової і Галкіна від інтерв'ю / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Раніше, на зло хейтерам, Галкін показав кохану Пугачову в розкішному образі. Разом пара спостерігала, як їхні діти граються з молодшою донькою Крістіни Орбакайте.

Також комік висміяв музичного критика "отСосєдова", який довгі роки працював в Україні, а тепер став одним з найвідданіших рупорів кремля та поширює роспропаганду.

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шоу-бізнес Алла Пугачова Максим Галкин Наталія Мосейчук новини шоу бізнесу
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