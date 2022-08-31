20 років таємниці: Оля Цибульська перестала приховувати обличчя і особистість чоловіка

Оля Цибульська показала чоловіка / instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська в інтерв'ю для Аліни Доротюк розкрила інтригу, яка стрясає весь український шоу-бізнес протягом мінімум восьми років - ким же насправді є її чоловік.

Артистка зізнається - ніколи не приховувала його навмисно: не ховала за вечерею в ресторані, не відштовхувала, щоб не побачили фанати на вулицях. Просто не акцентувала увагу.

Бути в тіні - усвідомлене рішення чоловіка Цибульської. "Я так забембалася. Я вже давно йому кажу: "Ти можеш вийти?" Він не публічная людина. Є люди, які люблять фотографуватися, а він цього терпіти не може. Для нього це дискомфорт. І я поважала і поважаю його особистий вибір, його особистий простір. І мені важливо, щоб йому було комфортно. І мені не хотілося б, щоб моя професія була для нього зоною, де треба щось із себе представляти", - зізнається співачка.

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Однак під час війни пара прийшла до обопільного висновку: коли всі ховаються від бомб, ховатися від камер - дуже по-дитячому.

Тому Цибульська познайомила журналістку і всю Україну зі своїм чоловіком - українським бізнесменом Сергієм. Зі співачкою вони разом понад 20-років. Разом виховують 7-річного сина Нестора. Сергій займається сімейним бізнесом, пов'язаним з молочною продукцією.

"У нас рік різниці, і ми разом більше 20-ти років. Це дуже не модно для шоу-бізнесу", - сміється Цибульська. Сьогодні у Сергія День народження. На честь цього співачка опублікувала відеокадри зі спільної фотосесії з чоловіком і сином на своїй сторінці в Instagram. Вона рада, що тепер їй нема чого приховувати.

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