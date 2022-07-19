Олі Цибульській знадобилася термінова медична допомога - співачка опинилася під крапельницею

Здоров'я артистки здало збій і вимагає постільного режиму.
Українська співачка Оля Цибульська активно спілкується з підписниками в соціальних мережах. Тому її зникнення з Instagram стало всерйоз турбувати її фанатів.
Нещодавно артистка вийшла на зв'язок - опублікувала в Instagram- stories, в якому розповіла, в чому ж причина. Ефір Цибульська вела прямо з ліжка.
До цього її примусили обставини - в кадрі співачка з'явилася з крапельницею. На тумбочці видніються шприци і ліки. Цибульська розповіла, що криза минула, і зараз вона почуває себе набагато краще. Вона впевнена: повне одужання - не за горами.
"Давно мене не було в сторіз, не знала, що вам показати й розказати. Справи поки що стабільні. Але я почуваюся набагато краще! Сподіваюся скоро повернуся до нормальних сторіз", - розповіла співачка.
Втім, що змусило її звернутися за медичною допомогою, Оля Цибульська так і не розповіла.
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Раніше 46-річна співачка, композитор, продюсер і народна артистка України Наталія Могилевська порадувала шанувальників новиною про поповнення в її родині, і розкрила стать дитини.
Також Брітні Спірс вперше за довгий час продемонструвала свій справжній голос без фонограми - вона переспівала свій найкращий хіт, пісню Baby One More Time, а-капела.
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