Олі Цибульській знадобилася термінова медична допомога - співачка опинилася під крапельницею

Оля Цибульська опинилася під крапельницею / instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська активно спілкується з підписниками в соціальних мережах. Тому її зникнення з Instagram стало всерйоз турбувати її фанатів.

Нещодавно артистка вийшла на зв'язок - опублікувала в Instagram- stories, в якому розповіла, в чому ж причина. Ефір Цибульська вела прямо з ліжка.

До цього її примусили обставини - в кадрі співачка з'явилася з крапельницею. На тумбочці видніються шприци і ліки. Цибульська розповіла, що криза минула, і зараз вона почуває себе набагато краще. Вона впевнена: повне одужання - не за горами.

"Давно мене не було в сторіз, не знала, що вам показати й розказати. Справи поки що стабільні. Але я почуваюся набагато краще! Сподіваюся скоро повернуся до нормальних сторіз", - розповіла співачка.

Втім, що змусило її звернутися за медичною допомогою, Оля Цибульська так і не розповіла.

Оля Цибульська опинилася під крапельницею / instagram.com/cybulskaya

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