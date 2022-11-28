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18-річна донька Костянтина Меладзе розкрила свій діагноз та заткнула рота хейтерам

28 листопада 2022, 21:32

Лія Меладзе відповіла всім тим, хто дорікає їй у солодкому житті за кордоном.

Лія Меладзе
Лія Меладзе розповіла про свій психологічний розлад і плани на майбутнє / instagram.com/meladzeliya

18-річна донька музичного продюсера Костянтина Меладзе Лія Меладзе виїхала до США через війну в Україні. Раніше дівчина з сім'єю проживала в Києві.

В Америці вона здобуває освіту - Лія вчиться на психотерапевта. На своїй сторінці в Instagram вона відверто відповіла всім тим, хто хейтить її за походження та мирне життя за кордоном.

Так Меладзе-молодша зізналася, що має психологічні проблеми, які у неї розвинулися на тлі війни. Їй важко долати це, адже переживати про Україну вона не перестає ні на секунду. Разом з тим Лія зазначає, що часом від неї вимагають надто багато всього - для деяких речей вона занадто юна.

"Мені тяжко через те, що в мене вдома війна, мені тяжко, тому що я виходжу з тривожно-депресивного розладу, мені тяжко, тому що це все напало під час моїх 18 років, коли я повинна працювати, вчитися, і вибудовувати життя. І так, я відчуваю напругу, бо я людина, молода, ще не дуже розумна людина.", - розповідає Лія.

Крім того вона поділилася своїми планами на майбутнє. Дівчина зазначає, що не планує назавжди пов'язувати своє життя з Америкою, і сподівається колись повернутися в Україну, щоб працювати на її благо: "Я надто яскраво і без цензури (якщо можно так сказати) висловлюю свої почуття і маю бути готовою до різних інтерпретацій моїх слів, але, друзі, є те, що має бути незаперечним - я люблю свою країну і своїх людей, і незабаром хочу повернутися, хочу допомагати, хочу бути корисною, хочу бути разом".

18-річна донька Костянтина Меладзе розкрила свій діагноз та заткнула рота хейтерам
Лія Меладзе розповіла про свій психологічний розлад і плани на майбутнє / instagram.com/meladzeliya

Раніше стало відомо, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес опинилися на межі розлучення всього через 4 місяці після весілля - непримиренний конфлікт в сім'ї провокує новоспечене подружжя.

Також була розкрита справжня причина, по якій від співачки-запроданки Наташі Корольової пішов перший чоловік, музикант і композитор Ігор Ніколаєв. Іронічно, але зі своїм другим чоловіком співунка наступила на ті ж граблі.

Інші новини:

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