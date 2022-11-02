"Розповісти цю історію - як відкрити скриню Пандори": Приходько зізналася, чи домагався її Меладзе

Непрості стосунки між співачкою і продюсером призвели до серйозних психологічних розладів.
Українська громадська та політична діячка, Заслужена артистка України, співачка Анастасія Приходько раніше не один раз робила дуже прозорі натяки на те, що за часів її співпраці з музичним продюсером Костянтином Меладзе вона стала жертвою насильства з його боку.
Артистка важко переживала те, що сталося з нею, її психологічний стан був пригніченим, вона впала в глибоку депресію і страждала від панічних атак. Довгі роки вона пропрацьовувала свою травму з фахівцями, проте її відгомони досі турбують Приходько.
В інтерв'ю для ЖВЛ співачка відкрила завісу таємниці над тим, що ж насправді сталося між нею і Меладзе.
"Це такий біль був. Я розумію, звідки у мене панічні атаки. Звідти у мене це все. Звідти воно. Одразу скажу, не домагався мене Костянтин Меладзе", - розповіла Анастасія. Ймовірно, йдеться про якусь із форм психологічного насильства. Однак розкривати подробиці, незважаючи на термін давності подій, Приходько все ще не готова.
"Все трішки гірше. Я не буду нічого коментувати, тому що розповісти цю історію - це як відкрити скриню Пандори. Не можу я розповісти цю історію зараз. Я дуже не люблю, коли мене жаліють. Я знаю, що якщо почну про це говорити, ця тема дуже підніметься, а я не хочу цього. Я не готова знову так турбувати свою душу, бо це ж відбулося неодноразово. Це тривало цілий рік - від 2009 до 2010 року. Щоб не збрехати, вилазила я з цієї історії, напевно, років п'ять. Я от зараз кажу, а у мене всередині починає смикати", - зізнається артистка.
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Також українська співачка Надя Дорофєєва, яка лише нещодавно вступила в романтичні стосунки з ресторатором і музикантом Мішею Кацуріним, прокоментувала чутки про свою вагітність.
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