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"Розповісти цю історію - як відкрити скриню Пандори": Приходько зізналася, чи домагався її Меладзе

2 листопада 2022, 11:46

Непрості стосунки між співачкою і продюсером призвели до серйозних психологічних розладів.

Настя Приходько
Настя Приходько розповіла, чи домагався її Костянтин Меладзе / Facebook Насті Приходько

Українська громадська та політична діячка, Заслужена артистка України, співачка Анастасія Приходько раніше не один раз робила дуже прозорі натяки на те, що за часів її співпраці з музичним продюсером Костянтином Меладзе вона стала жертвою насильства з його боку.

Артистка важко переживала те, що сталося з нею, її психологічний стан був пригніченим, вона впала в глибоку депресію і страждала від панічних атак. Довгі роки вона пропрацьовувала свою травму з фахівцями, проте її відгомони досі турбують Приходько.

В інтерв'ю для ЖВЛ співачка відкрила завісу таємниці над тим, що ж насправді сталося між нею і Меладзе.

"Це такий біль був. Я розумію, звідки у мене панічні атаки. Звідти у мене це все. Звідти воно. Одразу скажу, не домагався мене Костянтин Меладзе", - розповіла Анастасія. Ймовірно, йдеться про якусь із форм психологічного насильства. Однак розкривати подробиці, незважаючи на термін давності подій, Приходько все ще не готова.

"Все трішки гірше. Я не буду нічого коментувати, тому що розповісти цю історію - це як відкрити скриню Пандори. Не можу я розповісти цю історію зараз. Я дуже не люблю, коли мене жаліють. Я знаю, що якщо почну про це говорити, ця тема дуже підніметься, а я не хочу цього. Я не готова знову так турбувати свою душу, бо це ж відбулося неодноразово. Це тривало цілий рік - від 2009 до 2010 року. Щоб не збрехати, вилазила я з цієї історії, напевно, років п'ять. Я от зараз кажу, а у мене всередині починає смикати", - зізнається артистка.

Раніше стало відомо, що учасник 2 сезону Холостячки Роман Свечкоренко зробив пропозицію своїй дівчині, яку зустрів відразу ж після того, як вибув з проєкту.

Також українська співачка Надя Дорофєєва, яка лише нещодавно вступила в романтичні стосунки з ресторатором і музикантом Мішею Кацуріним, прокоментувала чутки про свою вагітність.

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