Ніжні стосунки путініста Філіпа Кіркорова зі своїми дітьми більше схожі на фікцію. Тим часом, він активно піариться їхнім коштом і намагається виглядати в очах своїх втомлених від нього шанувальників, хорошим татом.
За даними пропагандистських ЗМІ, дітей Кіркоров сплавив вчитися за кордон. І "турботливий" батько поділився, що старша дочка Алла-Вікторія дзвонить йому в сльозах.
За словами Кіркорова, його 13-річна донька постійно істерить і ридає.
"Вони діляться зі мною сокровенним. Алла більше ділиться. Вона така татова донька. Мартін рідше, але я знаю, що він круглий відмінник, спортсмен, відповідальний, пунктуальний, чіткий - просто мужик. Аллочка, звісно, така емоційна, ледве що - одразу в сльози, але тут приходить тато психотерапевт", - каже Кіркоров.
Він також додав, що в житті його доньки сталося перше кохання. "У неї там перше кохання якесь. Хлопчик якийсь там. Причому так на очах дорослішання відбувається. Ці зміни. Вранці одні, ввечері вже інші", - поділився Кіркоров.
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Зазначимо, стало відомо, що Марго Овсяннікова платить шалені суми Філіпу Кіркорову за кожен світський вихід із ним. Вартість публічної появи з путіністом обходиться співачці-початківцю в 5 млн рублів.
А також адвокат співачки-путіністки Слави сказала, що Філіпу Кіркорову потрібно публічно вибачитися перед артисткою. Олена Сеніна розповіла пропагандистським росЗМІ, що артист знову увійшов "не в ті двері".
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