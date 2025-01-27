Зірці "За сімейними обставинами" діагностували онкологію

Коротко:
- Перед Новим роком артистка перенесла серйозну хворобу з ускладненнями
- Тепер Польських діагностували рак нирки.
Радянська і російська акторка Галина Польських у грудні 2024 року перенесла пневмонію, на тлі якої в неї розвинувся пневмофіброз - необоротне порушення роботи легенів. Нещодавно артистка звернулася до лікарні через загальне погіршення стану здоров'я.
Польських госпіталізували, і за результатами обстеження лікарі діагностували онкологію. У 85-річної акторки злоякісна пухлина нирки.
Про це повідомляють росЗМІ. Представник Галини Польських зазначає, що в лікарню для проходження лікування артистка не лягала, і зараз перебуває вдома.
Стадія онкологічного захворювання та особливості перебігу хвороби акторки в пресі не розкриваються. Раніше Галина Польських перенесла важку депресію. Її спровокувала аварія, в якій її онук втратив ногу.
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