Зірці "За сімейними обставинами" діагностували онкологію

У 85-річної Галини Польських виявили злоякісну пухлину.

https://glavred.net/starnews/zvezde-po-semeynym-obstoyatelstvam-diagnostirovali-onkologiyu-10634435.html Посилання скопійоване

Галина Польських зараз - у Галини Польських рак / колаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Коротко:

Перед Новим роком артистка перенесла серйозну хворобу з ускладненнями

Тепер Польських діагностували рак нирки.

Радянська і російська акторка Галина Польських у грудні 2024 року перенесла пневмонію, на тлі якої в неї розвинувся пневмофіброз - необоротне порушення роботи легенів. Нещодавно артистка звернулася до лікарні через загальне погіршення стану здоров'я.

Польських госпіталізували, і за результатами обстеження лікарі діагностували онкологію. У 85-річної акторки злоякісна пухлина нирки.

відео дня

Про це повідомляють росЗМІ. Представник Галини Польських зазначає, що в лікарню для проходження лікування артистка не лягала, і зараз перебуває вдома.

Стадія онкологічного захворювання та особливості перебігу хвороби акторки в пресі не розкриваються. Раніше Галина Польських перенесла важку депресію. Її спровокувала аварія, в якій її онук втратив ногу.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що росіяни збунтувалися проти путіністки Лоліти Мілявської. Співачка почала огризатися і повчати своїх кривдників - через тотальне скасування концертів у неї виявилося занадто багато вільного часу.

Також стало відомо, що у Яніса Тімми перед смертю були проблеми з фінансами, через що латвійський баскетболіст брав у борг у колишньої дружини - співачки Анни Сєдокової.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред