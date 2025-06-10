Зірка "Жіночого Кварталу" натякнула на заручини - подробиці

Коротко:
- Олександра Машлятіна показала свіже фото з бойфрендом
- У коментарях до знімка шанувальники припустили, що пара заручилася
Українська акторка і комік Олександра Машлятіна в січні 2025 року вперше показала свого бойфренда. Скільки тривають її стосунки з фотографом Іваном Кабанковим - невідомо, проте пара, схоже, вже готова перевести їх на новий рівень.
Нещодавно на сторінці артистки в Instagram з'явилося її фото з коханим. У кадрі Олександра та Іван позують із широкими посмішками на обличчях. Кабанков обіймає Машлятину за плечі, а на безіменному пальці її руки можна розгледіти каблучку.
"Ой, що це коїться?" - загадково підписала знімок артистка. Уважні підписники припустили, що каблучка на пальці Олександри Машлятіної - обручка, і стали вітати її та Івана з заручинами. Для коміка це буде перший шлюб, який, утім, вона поки що не коментувала офіційно.
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