Зірка хору "Гомін" змінив роботу: чим він займатиметься

Яценко став керівником Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Веревки

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Вадим Яценко став керівником іншого хору / Колаж Главред, фото Instagram/yatsenko_vadym

Коротко:

Чим займатиметься Вадим Яценко

Про що він повідомив

Красень-диригент талановитого й харизматичного хору зі Львова "Гомін" Вадим Яценко звільнився зі Львівської опери.

Як пише ТСН, Яценко став керівником Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Веревки. Однак його шанувальники та хейтери так і не зрозуміли, що ж буде з львівським хором.

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Львівський хор підкорив соцмережі / Фото Instagram/hominchoir

Тим часом Яценко запевнив, що продовжить керувати хором "Гомін". "Напевно, треба ще раз чітко це сказати. Хор „Гомін" залишається під моїм керівництвом! І весь наступний рік розписаний планами та проєктами", - пояснив Яценко.

Йому довелося різко відреагувати на зауваження користувача про те, що його посаду слід віддати іншій людині й зробити хор "менш попсовим".

Хор "Гомін" - що відомо

Львівський хор "Гомін" здобув неймовірну популярність у соціальних мережах після того, як їхнє виконання пісні Степана Гіги "Сон" стало вірусним. Тоді користувачі звернули увагу на дуже харизматичного й привабливого керівника - Вадима Яценка. Відтоді хор став дуже популярним і став героєм багатьох публікацій у ЗМІ.

Львівський хор "Гомін" заснували у 1988 році при обласному відділенні Музичного товариства України. Першим керівником "Гоміна" був заслужений діяч мистецтв України, диригент Олег Цигилик.

З 2007 по 2013 рік художнім керівником хору "Гомін" був Руслан Ляшенко. За свою понад 30-річну історію хор "Гомін" провів десятки виступів в Україні та за кордоном, популяризуючи українську хорову музику.

Він ставав лауреатом численних хорових конкурсів, зокрема, національного конкурсу імені Миколи Леонтовича (1989), конкурсу імені Станіслава Людкевича, конкурсу імені Дениса Сичинського, конкурсів-фестивалів "Просвіта" та "Хортиця-91"

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Хор "Гомін" Хор "Гомін" - хор "Гомон" заснували у 1988 році при обласному відділенні Музичного товариства України. Першим керівником "Гомона" був заслужений діяч мистецтв України, диригент Олег Цигилик. З 2007 по 2013 рік художнім керівником хору "Гомін" був Руслан Ляшенко. За свою понад 30-річну історію хор "Гомін" провів десятки виступів в Україні та за кордоном, популяризуючи українську хорову музику. Він ставав лауреатом численних хорових конкурсів, зокрема, національного конкурсу імені Миколи Леонтовича (1989), конкурсу імені Станіслава Людкевича, конкурсу імені Дениса Сичинського, конкурсів-фестивалів "Просвіта" та "Хортиця-91".

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