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Улюбленець Байрак, актор-путініст Батирєв втратив чергову дружину

Олена Кюпелі
24 травня 2025, 11:04
587
Від Антона Батирєва втекла четверта дружина і забрала дитину.
Від Батирєва втекла четверта дружина
Від Батирєва втекла четверта дружина / Колаж Главред, фото Instagram/b.a.t.o.n, sav__anna1

Коротко:

  • Чому від Батирєва знову втекла дружина
  • Що вона розповіла в соціальних мережах

Антон Батирєв, герой-коханець російських серіалів і улюбленець путіністки і зрадниці України Оксани Байрак, який буквально "жив" в Україні, знімаючись у різних мелодрамах, втратив свою четверту дружину Анну Савельєву.

Як написала жінка на своїй сторінці в Instagram, вона кидає актора і залишає його з їхнім спільним восьмимісячним сином.

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Дружина Антона Батирєва знову втекла
Від Антона Батирєва знову втекла дружина / Фото Instagram/b.a.t.o.n

"Ну що, настав час прояснити ситуацію з відсутністю спільних фото з Антоном. Багато хто вже здогадався. Так, я була змушена піти і так, з маленькою дитиною. Багато "доброзичливців" мали рацію. Люди не змінюються. Терпіння закінчується. Рухаємося вперед. І на цьому тему закриваємо. Попрошу більше не ставити запитань про цю людину, і якщо вас тільки це цікавить, краще відписатися відразу. Усім добра. У мене все, гортайте далі", - написала колишня кохана путініста.

Дружина Антона Батирєва знову втекла
Від Антона Батирєва знову втекла дружина / Фото Instagram/b.a.t.o.n

До слова, коли Путін напав на Україну, Батирєв спочатку мовчав, а потім написав пост, де підтримав терориста Путіна та армію окупантів.

Дружина Антона Батирєва знову втекла
Від Антона Батирєва знову втекла дружина / Фото Instagram/b.a.t.o.n

У Батирєва - це вже четверта дружина. Вона не розкриває причин розриву з путіністом, але у своїх сторіз опублікувала відео, де психолог розповідає про наймерзенніші чоловічі способи припинити стосунки. Один із них - це робити життя жінки нестерпним, позбавляти її підтримки та допомоги. Очевидно, що жінка в такий спосіб привідкрила те, що змусило її прийняти таке рішення.

Дружина Антона Батирєва знову втекла
Від Антона Батирєва знову втекла дружина / Фото Instagram/sav__anna1

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що український актор Тарас Цимбалюк розповів про свою колегу - українську актрису Євгенію Лозу, яка живе і працює в Москві. Екс-дружина російського актора Антона Батирєва, який підтримує війну Росії в Україні, Лоза мовчить про війну в Україні, тому що "у неї дуже хвора мама і вона не хоче ризикувати".

Раніше також артистка з чіткою проукраїнською позицією Катерина Тишкевич обірвала зв'язки з Байрак ще на початку повномасштабної війни. Однак це не завадило Оксані продати кінороботи, де знімалася Тишкевич, для демонстрації по телебаченню в країні-окупанті. Подібна зрада шокувала Катерину до глибини душі.

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