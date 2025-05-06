Jerry Heil виступить на Євробаченні-2025 без Alyona Alyona - що сталося

Коротко:
- Jerry Heil буде речницею на Євробаченні-2025 від України, і виступить на сцені з окремим номером
- Виступ відбудеться без її колеги по Євробаченню-2024 Alyona Alyona
Співачка Jerry Heil, яка в дуеті з Alyona Alyona посіла третє місце на Євробаченні-2024, буде українською речницею на конкурсі цього року. Вона оголосить бали від Національного журі у фіналі 17 травня в Базелі.
Сьогодні стало відомо, що з'явиться на Євробаченні-2025 Хейл не просто так. Артистка виступить на сцені як запрошена гостя.
Крім Джеррі в інтервалах між виступами конкурсантів виступлять також артисти-учасники Євробачення попередніх років із Данії, Азербайджану, Мальти, Фінляндії, Хорватії та Греції.
Примітно, що виступ Jerry Heil на Євробаченні-2025 буде сольним. Представники Alyona Alyona повідомили Музвару, що реперка не отримувала запрошення від організаторів Євробачення виступити зі своєю колегою на конкурсі цього року.
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.
Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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