Журналіст розкрив грубе прізвисько Меган Маркл, яке їй придумали в палаці

У Меган Маркл склалися непрості стосунки з усіма жителями Кенсингтонського палацу.

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Меган Маркл мала складні стосунки/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/netflix

Коротко:

Персонал дав прізвисько Меган Маркл

Чому її так назвали

Меган Маркл нібито прозвали "Герцогиня Складна".

Про це написав британський журналіст Том Квінн, якого цитує Page Six.

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"Вона могла бути складною, тому що їй було важко жити - вона намагалася знайти свій шлях і розібратися в тонкощах середньовічної, лабіринтової системи", - сказав анонімний співробітник палацу.

Наприклад, колишня актриса, як повідомляється, не могла зрозуміти, чому король Карл III "був таким формальним" зі своєю матір'ю, покійною королевою Єлизаветою II.

"Вона одного разу сказала: "Але вони ж мати і син - чому вони такі манірні один з одним?".

Попри жорстоке прізвисько, інсайдер зазначив, що її також називали "Містичною Мег", тому що її вважали "такою сучасною, такою просунутою, у багатьох речах".

Джерело додало, що ще одна проблема, з якою вона зіткнулася, будучи активним членом королівської сім'ї з 2018 по 2020 рік, була пов'язана зі "слугами".

"Зовсім не зі своєї вини Меган не завжди була доброзичлива зі своїм персоналом - вона просто не звикла до цього, як Гаррі", - захищалися вони, пояснюючи, що "в одну хвилину вона була дуже доброзичливою, можливо, занадто доброзичливою, обіймала персонал і намагалася потоваришувати з ними, а наступної її дратувало те, що вони не реагували миттєво в будь-який час дня й ночі".

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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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