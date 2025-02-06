Цілувала, обіймала: Меган Маркл викрили в особливому ставленні до Вільяма

Коротко:
- Меган Маркл нібито фліртувала з Вільямом
- Про що говорив персонал палацу
Меган Маркл звинуватили у флірті з принцом Вільямом, коли вона обіймала і цілувала його щоразу, коли вони бачилися. Як пише британський таблоїд The Sun, принаймні це обговорювалося "в брудних плітках серед придворних", стверджують співробітники палацу.
Кажуть, що у герцогині Сассекської був підхід "обіймай усіх" після того, як вона приєдналася до королівської сім'ї, що спричинило деяку напруженість.
Члени королівської сім'ї виховуються стоїчними і дотримуються суворого протоколу, але колишня голлівудська актриса приїхала з іншого світу.
Джерела повідомили The Times, що принцеса Кейт, Вільям і король Чарльз здригалися, коли Меган наближалася, щоб обійняти їх.
Кажуть, це ранило герцогиню, а її тактильна манера змушувала принца Уельського почуватися особливо незатишно.
"Меган обіймала його практично щоразу, коли вони стикалися", - повідомляє газета.
"Обійми і поцілунки в щоку підігрівали плітки серед персоналу про те, що Меган фліртує з Вільямом, чого, вочевидь, не було, але напружена атмосфера, спричинена всією цією зворушливістю (і плітками, які випливають із цього), поглибила розлад між братами.
"Насправді, досить незграбний, навіть стриманий характер Вільяма - спадщина його батька - збивав з пантелику більш безпосередню Меган".
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.
А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.
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