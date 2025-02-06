Цілувала, обіймала: Меган Маркл викрили в особливому ставленні до Вільяма

Персонал Палацу пліткував про те, що Меган Маркл фліртувала з принцом Вільямом.

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Меган Маркл щоразу обіймала принца Вільяма / колаж: Главред, фото: instagram.com/archewell_sussex_/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Коротко:

Меган Маркл нібито фліртувала з Вільямом

Про що говорив персонал палацу

Меган Маркл звинуватили у флірті з принцом Вільямом, коли вона обіймала і цілувала його щоразу, коли вони бачилися. Як пише британський таблоїд The Sun, принаймні це обговорювалося "в брудних плітках серед придворних", стверджують співробітники палацу.

Кажуть, що у герцогині Сассекської був підхід "обіймай усіх" після того, як вона приєдналася до королівської сім'ї, що спричинило деяку напруженість.

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Члени королівської сім'ї виховуються стоїчними і дотримуються суворого протоколу, але колишня голлівудська актриса приїхала з іншого світу.

Джерела повідомили The Times, що принцеса Кейт, Вільям і король Чарльз здригалися, коли Меган наближалася, щоб обійняти їх.

Кажуть, це ранило герцогиню, а її тактильна манера змушувала принца Уельського почуватися особливо незатишно.

"Меган обіймала його практично щоразу, коли вони стикалися", - повідомляє газета.

"Обійми і поцілунки в щоку підігрівали плітки серед персоналу про те, що Меган фліртує з Вільямом, чого, вочевидь, не було, але напружена атмосфера, спричинена всією цією зворушливістю (і плітками, які випливають із цього), поглибила розлад між братами.

"Насправді, досить незграбний, навіть стриманий характер Вільяма - спадщина його батька - збивав з пантелику більш безпосередню Меган".

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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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