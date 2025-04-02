Перейшов межу: нахабний син російського фігуриста публічно образив батька

Малолітній син російського фігуриста дозволяє собі публічно обзивати свого батька.

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Син Плющенка перейшов межу / Колаж Главред, фото Sport24

Коротко:

Що дозволяє собі син Плющенка

Як він образив батька

9-річний син російського фігуриста Євгена Плющенка Олександр Плющенко, який змалку стоїть на ковзанах, ніяк не складе собі ціни, а також грубіянить, публічно ображаючи свою сім'ю, вкотре зганьбився.

Плющенко / скріншот

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, цього разу самовпевнений посередній фігурист назвав свого батька Євгена Плющенка "дурником".

відео дня

Євген Плющенко з сином / Фото Sport 24

Напередодні сам Плющенко показав відео, де його син називає свого батька "дурником". Очевидно, що батьки заохочують поведінку свого нахабного сина і відверто пишаються його мерзенною поведінкою.

Нащадку Плющенка не сподобалося, що батько знімав його під час подорожі на яхті. "Навіщо він знімає мене, як дурник", - запитує Плющенко-молодший.

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До слова, минулого разу Плющенко вже визвірився на свого батька. Підлітку не сподобалося, що його батько полюбляє грати в падел-теніс.

Тим часом його мати - музичний продюсер у терористичній Росії Яна Рудковська вважає, що її син не потребує виховання. "Нашому Гномичу палець у рот не клади - відкусить по лікоть. І текст видасть від душі, якнайкраще за будь-якого спічрайтера і креативщика. Це він ще не на повну силу старався, ми вдома і не такі скромні звороти чуємо", - пишається вмінням свого сина грубіянити Рудковська.

Нагадаємо, раніше 9-річний син російської пари заявив, що мріє обійти свого батька в професійних досягненнях. "Я хочу обійти свого батька", - з блиском в очах заявив Олександр Плющенко в шоу Секрет на мільйон, подивившись на іменитого спортсмена.

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Хто такий Євген Плющенко? Євген Плющенко - російський фігурист, який виступав в одиночному катанні. Заслужений майстер спорту Росії. Дворазовий олімпійський чемпіон, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, триразовий чемпіон світу.

У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну. 18 березня 2022 року виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму Росією під назвою "Za світ без нацизму! Zа Росію! Zа Президента".

У грудні 2022 року Україна внесла Плющенка до санкційного списку публічних осіб "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України".

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