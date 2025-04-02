Перейшов межу: нахабний син російського фігуриста публічно образив батька

Коротко:
- Що дозволяє собі син Плющенка
- Як він образив батька
9-річний син російського фігуриста Євгена Плющенка Олександр Плющенко, який змалку стоїть на ковзанах, ніяк не складе собі ціни, а також грубіянить, публічно ображаючи свою сім'ю, вкотре зганьбився.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, цього разу самовпевнений посередній фігурист назвав свого батька Євгена Плющенка "дурником".
Напередодні сам Плющенко показав відео, де його син називає свого батька "дурником". Очевидно, що батьки заохочують поведінку свого нахабного сина і відверто пишаються його мерзенною поведінкою.
Нащадку Плющенка не сподобалося, що батько знімав його під час подорожі на яхті. "Навіщо він знімає мене, як дурник", - запитує Плющенко-молодший.
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До слова, минулого разу Плющенко вже визвірився на свого батька. Підлітку не сподобалося, що його батько полюбляє грати в падел-теніс.
Тим часом його мати - музичний продюсер у терористичній Росії Яна Рудковська вважає, що її син не потребує виховання. "Нашому Гномичу палець у рот не клади - відкусить по лікоть. І текст видасть від душі, якнайкраще за будь-якого спічрайтера і креативщика. Це він ще не на повну силу старався, ми вдома і не такі скромні звороти чуємо", - пишається вмінням свого сина грубіянити Рудковська.
Нагадаємо, раніше 9-річний син російської пари заявив, що мріє обійти свого батька в професійних досягненнях. "Я хочу обійти свого батька", - з блиском в очах заявив Олександр Плющенко в шоу Секрет на мільйон, подивившись на іменитого спортсмена.
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Хто такий Євген Плющенко?
Євген Плющенко - російський фігурист, який виступав в одиночному катанні. Заслужений майстер спорту Росії. Дворазовий олімпійський чемпіон, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, триразовий чемпіон світу.
У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну. 18 березня 2022 року виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму Росією під назвою "Za світ без нацизму! Zа Росію! Zа Президента".
У грудні 2022 року Україна внесла Плющенка до санкційного списку публічних осіб "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України".
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