Син Плющенка і Рудковської вкотре показав, що його не виховують.

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Син Плющенка краще грубіянить, ніж катається / Колаж Главред, фото Instagram/gnomgnomych

Коротко:

Що сказав син Плющенка

Як на це відреагувала мати

9-річний син російського фігуриста Євгена Плющенка Олександр Плющенко, який змалку стоїть на ковзанах, бере участь у модних показах і фотосесіях і ніяк не складе собі ціни, вкотре опустив і себе, і своє зоряне сімейство.

Син Плющенка робить успіхи в хамстві / Фото Instagram/gnomgnomych

Так, молодший Плющенко вирішив, що він дорослий і в нешанобливій і хамській манері почав обговорювати дозвілля свого зіркового батька на відпочинку. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Плющенко-молодший публічно повідомив, що його батько "збожеволів".

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Син Плющенка робить успіхи в хамстві / Фото Instagram/gnomgnomych

Причиною невдоволення посереднього фігуриста стало те, що Євген Плющенко на відпочинку захопився падл-тенісом. "Тато збожеволів. Підсів на цей падел-теніс. Цілий день замість відпочинку грає. Подивіться тільки, що творить", - каже він.

Син Плющенка робить успіхи в хамстві / Фото Instagram/gnomgnomych

Тим часом, його мати - музична продюсерка в терористичній Росії Яна Рудковська вважає, що її син не потребує виховання. "Нашому Гномичу палець у рот не клади - відкусить по лікоть. І текст видасть від душі, якнайкраще за будь-якого спічрайтера і креативщика. Це він ще не на повну силу старався, ми вдома і не такі скромні оберти чуємо", - пишається вмінням свого сина грубіянити Рудковська.

Син Плющенка робить успіхи в хамстві / Фото Instagram/gnomgnomych

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Нагадаємо, раніше 9-річний син російської пари заявив, що мріє обійти свого батька в професійних досягненнях. "Я хочу обійти свого батька", - з блиском в очах заявив Олександр Плющенко в шоу Секрет на мільйон, подивившись на іменитого спортсмена.

А ось у матері молодший Плющенко під час програми зажадав 2 тисячі євро. "Ти поверни мені грошики, які з Туреччини винна. Там че-то скільки там було євро? Дві тисячі", - заявив він у програмі на всю РФ звертаючись до мами Яни Рудковської. Також Плющенко молодший розповів, що він не може піти нікуди сам, навіть за іграшками. "Зі мною постійно няня і охоронець ходить", - поскаржився Олександр.

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