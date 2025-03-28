Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Нахабний і хамуватий син російського фігуриста зганьбив власного батька

Олена Кюпелі
28 березня 2025, 21:51
273
Син Плющенка і Рудковської вкотре показав, що його не виховують.
Син Плющенка краще грубіянить, ніж катається
Син Плющенка краще грубіянить, ніж катається / Колаж Главред, фото Instagram/gnomgnomych

Коротко:

  • Що сказав син Плющенка
  • Як на це відреагувала мати

9-річний син російського фігуриста Євгена Плющенка Олександр Плющенко, який змалку стоїть на ковзанах, бере участь у модних показах і фотосесіях і ніяк не складе собі ціни, вкотре опустив і себе, і своє зоряне сімейство.

Син Плющенка робить успіхи в хамстві
Син Плющенка робить успіхи в хамстві / Фото Instagram/gnomgnomych

Так, молодший Плющенко вирішив, що він дорослий і в нешанобливій і хамській манері почав обговорювати дозвілля свого зіркового батька на відпочинку. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Плющенко-молодший публічно повідомив, що його батько "збожеволів".

відео дня
Син Плющенка робить успіхи в хамстві
Син Плющенка робить успіхи в хамстві / Фото Instagram/gnomgnomych

Причиною невдоволення посереднього фігуриста стало те, що Євген Плющенко на відпочинку захопився падл-тенісом. "Тато збожеволів. Підсів на цей падел-теніс. Цілий день замість відпочинку грає. Подивіться тільки, що творить", - каже він.

Син Плющенка робить успіхи в хамстві
Син Плющенка робить успіхи в хамстві / Фото Instagram/gnomgnomych

Тим часом, його мати - музична продюсерка в терористичній Росії Яна Рудковська вважає, що її син не потребує виховання. "Нашому Гномичу палець у рот не клади - відкусить по лікоть. І текст видасть від душі, якнайкраще за будь-якого спічрайтера і креативщика. Це він ще не на повну силу старався, ми вдома і не такі скромні оберти чуємо", - пишається вмінням свого сина грубіянити Рудковська.

Син Плющенка робить успіхи в хамстві
Син Плющенка робить успіхи в хамстві / Фото Instagram/gnomgnomych

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Нагадаємо, раніше 9-річний син російської пари заявив, що мріє обійти свого батька в професійних досягненнях. "Я хочу обійти свого батька", - з блиском в очах заявив Олександр Плющенко в шоу Секрет на мільйон, подивившись на іменитого спортсмена.

А ось у матері молодший Плющенко під час програми зажадав 2 тисячі євро. "Ти поверни мені грошики, які з Туреччини винна. Там че-то скільки там було євро? Дві тисячі", - заявив він у програмі на всю РФ звертаючись до мами Яни Рудковської. Також Плющенко молодший розповів, що він не може піти нікуди сам, навіть за іграшками. "Зі мною постійно няня і охоронець ходить", - поскаржився Олександр.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Яна Рудковська Євген Плющенко новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ б'є по Україні іранськими дронами: Трамп зробив заяву

РФ б'є по Україні іранськими дронами: Трамп зробив заяву

22:27Світ
Летіло близько 20 Шахедів: Дніпро під масованою атакою, у місті пожежі

Летіло близько 20 Шахедів: Дніпро під масованою атакою, у місті пожежі

21:53Україна
"Путін – злочинець": Зеленський оцінив можливість переговорів із господарем Кремля

"Путін – злочинець": Зеленський оцінив можливість переговорів із господарем Кремля

21:17Україна
Реклама

Популярне

Більше
Перехід на літній час в Україні: чи будуть переводити годинник цих вихідних

Перехід на літній час в Україні: чи будуть переводити годинник цих вихідних

Кабінет і харчування: Єфремову запропонували посаду директора швейної фабрики

Кабінет і харчування: Єфремову запропонували посаду директора швейної фабрики

Шторм не відступає: магнітна буря посилилася і ось-ось почнеться нова

Шторм не відступає: магнітна буря посилилася і ось-ось почнеться нова

Хитрий тест на IQ: знайдіть пінгвіна на зображенні жирафа за 5 секунд

Хитрий тест на IQ: знайдіть пінгвіна на зображенні жирафа за 5 секунд

Похолодання накриє Україну: коли різко впаде температура повітря

Похолодання накриє Україну: коли різко впаде температура повітря

Останні новини

22:48

"Жахлива травма": що зараз відбувається з Марією Ковальчук в ОАЕ

22:27

Долар божеволіє : курс "округлиться" в гірший бік

22:27

РФ б'є по Україні іранськими дронами: Трамп зробив заяву

21:53

Летіло близько 20 Шахедів: Дніпро під масованою атакою, у місті пожежі

21:51

Нахабний і хамуватий син російського фігуриста зганьбив власного батька

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погодиНасувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди
21:37

Не примха, а необхідність: чому на фото для паспорта заборонено посміхатися

21:17

"Путін – злочинець": Зеленський оцінив можливість переговорів із господарем Кремля

21:05

Єфросиніна стала блондинкою і повигиналась у мереживі біля дверей

20:41

Не повірите своїм очам: для чого хитрі господині розкладають картон на городі

Реклама
20:36

"Суїцидальні наміри": українська акторка пройшла лікування в психлікарні

20:24

Чому фури їдуть одна за одною, заважаючи їх обганяти: несподівана причина

20:18

Євген Кошовий з'явився на прем'єрі зі старшою донькою Варварою

20:15

Ракетна програма Києва та виробництво нових БПЛА: гучна заява ЗеленськогоВідео

20:03

Уперше в історії: командир ЗСУ отримав унікальну нагороду від Зеленського

19:56

Надважливе рішення про розвіддані та військові ліцензії: Зеленський здивував подробицями

19:47

Україна не визнає військову допомогу США боргом - Зеленський

19:17

Операція в Бєлгородській області: генерал ЗСУ розкрив головну мету

19:08

Температура повітря впаде до 0 градусів: у яких областях влупить різке похолодання

19:07

Ворог намагається прорватися до траси на Покровськ: ЗСУ повідомили про небезпеку

19:06

Як змусити курей нестися: найкращі поради і народні методи

Реклама
19:00

Ядерний удар по Україні: коли і по чому Путін може застосувати ядеркуПогляд

18:58

Списав, але не видав: банкомати ПриватБанку "з'їдають" гроші українців

18:30

Трамп у рожевих окулярах: Коваленко пояснив, яким може бути перемир'я з РФ

18:28

РФ може піти в наступ на Дніпропетровщину найближчими місяцями - КоваленкоВідео

18:16

Путін маніпулює Трампом і хоче домогтися продовження війни – WP

17:54

Злодії уже накинули оком: 8 ознак того, що ваш будинок є мішенню для крадіжки

17:46

Були в топі іграшок у дітей: навіщо в СРСР робили скляні кульки

17:39

Де цифра 5 серед двійок: лише найуважніший її знайде за 5 секунд

17:32

Блогер-утікач Волошин залишився закордоном без жодного паспорта та документів

17:28

У МЗС потролили Путіна за ідею "зовнішнього управління" і нагадали про розруху у РФ

17:09

Путін готується до великої війни з НАТО: ЗМІ попередили про небезпеку

16:41

В Україні запрацюють нові правила оплати лікарняних: що зміниться

16:41

Звідки прилітають лелеки до України: орнітолог розповів, де знаходиться вирій

16:38

Меценат Олег Крот передав близько 750 тонн риболовецьких сіток для потреб фронту в межах проєкту "Павутиння" актуально

16:35

Перспективи й користь гри на барабанах: інтерв'ю з організаторами Drum Island Fest

16:16

Щурі зникнуть назавжди: яка крилата тварина допоможе вигнати гризунів з саду

16:07

Виправити помилку, змінивши один сірник: цікава головоломка для справжніх геніїв

15:57

Росіяни самі "спалилися" на ударі по ГВС "Суджа": з'явилися дивовижні подробиці

15:42

Мурахи зникнуть назавжди: копійчаний засіб, який позбудеться комах

15:37

Поліцейським заборонили штрафувати водіїв за перевищення швидкості, але є нюанс

Реклама
15:30

На щиті: в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

15:12

Українцям порадили перевірити банківські картки: у чому причина

15:12

Такого не було останні 100 років: найпотужніший день 29 березня, який принесе успіх усім

15:07

Коли народжуються істинні мільйонери: шість дат, які приносять фінансовий успіх

15:07

Що не можна робити в Поминальну суботу: суворі прикмети 29 березня

14:52

У Трампа спрогнозували ймовірні терміни укладення мирної угоди

14:41

Сирна паска на Великдень: три простих і надзвичайно смачних рецептиВідео

14:36

Росія може не дотримуватись режиму припинення вогню: у Кремлі вийшли з заявою

14:33

Замість традиційних відбивних: шикарна м'ясна страва на великодній стілВідео

14:32

Слимаки і равлики обходитимуть десятою дорогою: 1 продукт віджене шкідників назавжди

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти