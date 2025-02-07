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Лакшері шопінг під час війни: Остапчук вигуляв дружину в луці за 120 тисяч

Олена Кюпелі
7 лютого 2025, 11:12
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Остапчук показує свої луки і хвалиться дорогими брендами.
Дружина Остапчука не втомлюється хвалитися лакшері-брендами
Дружина Остапчука не втомлюється хвалитися лакшері-брендами / Колаж Главред, фото Instagram/poka_tya

Коротко:

  • Скільки коштує лук Остапчук
  • Які речі вона показала

Нова, третя дружина шоумена Володимира Остапчука - Катерина Остапчук, не вперше на своїй сторінці в Instagram демонструє лакшері авто, якими володіє вона разом зі своїм чоловіком, роботу кухаря, няні, прибиральниці та водія, а також свої луки.

Буквально днями, Остапчук, яка нещодавно народила, опублікувала фото, як сходила зі своїм чоловіком-ведучим в один зі столичних ресторанів. "Зимовий" лук Остапчук складався з білих снікерсів, білого деніму-кльош, білого лонгсліва ну і аксесуарів із серії "важкий люкс".

відео дня

Сама жінка опублікувала список брендів, які одягла на себе.

Так, Остапчук вигуляла сумку Gucci, снікерси Yves Saint Laurant, пояс Miu Miu, а також денім і лонгслів від українського бренду.

Дружина Остапчука вигуляла лакшері лук
Дружина Остапчука вигуляла лакшері лук / Фото Instagram/poka_tya

Тотал лук на дружину в декреті обійшовся Остапчуку в суму близько 150 000 гривень.

Сумка Gucci

Зокрема, сумка Gucci, яка вже давно не з нової колекції, на eBay зараз коштує 1999 доларів США. Наразі її вартість 32 345 гривень. Нова така сумка коштувала 2995 доларів (124 200 гривень).

Сумка Gucci, вартістю 1999 доларів США на вторинному ринку
Сумка Gucci, вартістю 1999 доларів США на вторинному ринку / Фото eBay

Пояс Miu Miu

Пояс італійського бренду від Miu Miu на сайті преміум-платформи Farfetch коштує 547 євро (23 500 гривень).

Снікерси Saint Laurant

Снікерси від Saint Laurant обійшлися телеведучому в 780 доларів США (32 370 гривень).

Снікерси, вартістю понад 30 тисяч гривень
Снікерси, вартістю понад 30 тисяч гривень / Фото ysl.com

Лонг слив від українського бренду коштує 4500 гривень, а джинси, також від українського бренду, коштували близько 12 000 гривень. Точної моделі вже немає на сайті, але ось джинси цього бренду коштують понад 12 000 тисяч гривень.

Лонгслив за 4500 гривень
Лонгслів за 4500 гривень / Фото з сайту компанії
Джинси від українського бренду
Джинси від українського бренду / Фото з офіційного сайту

Оправа Miu Miu

Остапчук не раз розповідала у своїх сторіз про те, як їй полюбилася оправа від італійського бренду. До слова, це вже друга пара. Першу Остапчук втратила і на своїй сторінці в Instagram розповідала, яких зусиль їй коштувало через баєра замовити таку ж.

Її вартість 292 доларів США (12 000 гривень).

Оправа італійського бренду Farfetch
Оправа італійського бренду Farfetch / Фото

Разом, ресторанний лук дружини Остапчука, не рахуючи прикрас, склав: 117 000 гривень.

Нещодавно Остапчук показувала свою машину, яку їй подарував чоловік.

Остапчук отримав нове авто
Остапчук подарували нове авто / Фото Instagram/poka_tya

А буквально кілька днів тому, новим авто класу люкс похвалився вже і сам шоумен. Тепер, авто у Остапчука "10 з 10".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як напередодні писав Главред, раніше третя дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська розповіла, чи не боїться, що ведучий її кине таксамо, як своїх двох попередніх дружин.

Раніше також Катерина Полтавська розкрила деталі про спілкування з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу. Вона пояснила, що діти проживають у Канаді, тож наразі вони не спілкуються.

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Хто такий Володимир Остапчук

Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно та дубляж) і комік.

Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

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