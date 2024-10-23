Скандальна блогерка Стужук, яка мовчить про війну, вагітна п'ятою дитиною

Багатодітна блогерка Стужук вкотре вагітна і публічно заявила про це.

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Стужук похвалилася черговою вагітністю / Колаж Главред, фото Instagram/sofia_stuzhuk

Блогерка українського походження Софія Стужук, яка категорично відмовляється висловлюватися на свою аудиторію про злочинну війну, яку Росія розв'язала проти України, повідомила, що вагітна п'ятою дитиною.

Про те, що вона вкотре вагітна, Стужук повідомила на своїй сторінці в Instagram. Напередодні вона традиційно розіграла драму зі сльозами на камеру і скорботним обличчям протягом кількох днів.

Малодушна блогерка Стуку вагітна вп'яте / Фото Telegram-Стужук

Пізніше Стужук, яка зараз одружена з чоловіком на ім'я Антон, що проживає в Латвії, повідомила, що напередодні нової вагітності у неї стався викидень.

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Малодушна блогерка Стуку вагітна вп'яте / Фото Telegram-Стужук

До слова, популярність в Україні блогерка здобула завдяки своїй антивакцинаторській позиції, а також смерті її колишнього чоловіка Дмитра Стужука від коронавірусу та його ускладнень. Також вона заманювала аудиторію, знімаючи свої пологи на камеру і роблячи це в надувному басейні у власній квартирі.

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Нагадаємо, раніше Стужук оскандалилася черговою заявою про війну.

Жінка, яка переїхала жити до Риги і продовжує мовчати про війну і вбивства мирних українців, написала у своєму Телеграм-каналі про те, що вона не знає, що таке "р**ня" (російська армія окупантів, яка вбиває українців - авт.) і взагалі вона новини не дивиться.

Нагадаємо, протягом року, коли Україна потопала в крові, Стужук розповідала, що "їй з іншого боку видніше" і робила репости інших недалеких індивідів, які пояснювали, чому українцям не варто радіти підриву Кримського мосту.

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