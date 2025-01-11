"Я не шукаю жалю чи співчуття": Тодоренко на фото показала невиліковну недугу

Регіна Тодоренко показала свою невиліковну хворобу.

https://glavred.net/starnews/ya-ne-ishchu-zhalosti-ili-sochuvstviya-todorenko-na-foto-pokazala-neizlechimyy-nedug-10629665.html Посилання скопійоване

Регіна Тодоренко показала свою ваду/ колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Ви дізнаєтеся:

На яку хворобу хворіє Тодоренко

Як це виглядає без одягу

Російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, поділилася зі своїми прихильниками, що залишилися, тим, що страждає від невиліковного захворювання.

На своїй сторінці в Instagram, запроданка опублікувала фото голяка, де показала свою викривлену спину. Вона вирішила поділитися зі своїми підписниками проблемою, яку сама назвала "слабкою і сколіозною спиною".

відео дня

"На цих фотографіях я позую з голою спиною, щоб задокументувати свою маленьку перемогу. Хтось не знайде в цій фотосесії нічого особливого, а для мене моя слабка сколіозна спина - це робота над собою, за якою стоять роки лікування, несприйняття свого тіла, нестерпного болю, погрози від лікарів щодо неможливості народити самостійно й повної невпевненості в собі. Я не шукаю жалості чи співчуття", - написала Тодоренко.

За її словами, її дефект став стимулом і "величезною мотивацією", тому що Тодоренко намагалася довести всьому світу і собі, що вона - нормальна.

Тодоренко показала свій дефект / Фото Instagram/reginatodorenko

Тодоренко показала свій дефект / Фото Instagram/reginatodorenko

Тодоренко показала свій дефект / Фото Instagram/reginatodorenko

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

Вас також може зацікавити:

Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред