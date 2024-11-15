Довів до істерики: чоловік Тодоренко публічно зганьбив її під час шоу

Чоловік Тодоренко дивно повівся під час шоу, чим зганьбив свою дружину.

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Регіна Тодоренко і Влад Топалов - не такий вже й міцний осередок суспільства/ колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

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Чому Тодоренко була засмучена

Що витворив її чоловік Топалов

Російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, потрапила в неприємну ситуацію, пов'язану з її чоловіком-росіянином Владом Топаловим.

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Звездач, Тодоренко стала гостем у гумористичному шоу Антона Шастуна, де учасникам необхідно зателефонувати близьким і поставити запитання з картки.

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Ведуча-зрадниця Тодоренко під час телефонної розмови пояснила чоловікові, що бере участь у шоу. Ось тільки чоловік-росіянин гумору не оцінив і кілька разів скинув дзвінок.

Телеграм-канал повідомляє, що спочатку Тодоренко посміялася, але наприкінці розмови "вона виглядала жахливо засмученою".

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.

А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.

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Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

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