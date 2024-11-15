Довів до істерики: чоловік Тодоренко публічно зганьбив її під час шоу

Ви дізнаєтеся:
- Чому Тодоренко була засмучена
- Що витворив її чоловік Топалов
Російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, потрапила в неприємну ситуацію, пов'язану з її чоловіком-росіянином Владом Топаловим.
Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Звездач, Тодоренко стала гостем у гумористичному шоу Антона Шастуна, де учасникам необхідно зателефонувати близьким і поставити запитання з картки.
Ведуча-зрадниця Тодоренко під час телефонної розмови пояснила чоловікові, що бере участь у шоу. Ось тільки чоловік-росіянин гумору не оцінив і кілька разів скинув дзвінок.
Телеграм-канал повідомляє, що спочатку Тодоренко посміялася, але наприкінці розмови "вона виглядала жахливо засмученою".
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності. Ведуча опублікувала знімок з відпочинку і шанувальники вирішили, що вона чекає на третю дитину.
А також раніше Тодоренко розповіла, що разом із дітьми та чоловіком-путіністом Владом Топаловим, вирушила на Мальдіви. Але, водночас, поскаржилася, як вона втомилася і зізналася, що зовсім без сил.
Вас також може зацікавити:
- "Каре - значить розлучення": зрадниця Тодоренко зробила приголомшливу заяву
- "На все життя": зрадниця Регіна Тодоренко покинула РФ - причина
- "Шукали підтримки": Тарабарова висловила категоричну думку про Тодоренко
Хто така Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред