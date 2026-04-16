Усі разом: Галкін опублікував сімейне фото з Аллою Пугачовою

Коротко:
- Хто приїхав привітати Пугачову
- Як вона зараз виглядає
Родина Алли Пугачової зібралася на Кіпрі, щоб відзначити її 77-річчя.
Відповідним фото Максим Галкін поділився на своїй сторінці в Instagram. "Родина в зборі", - написав він.
На фото були присутні найближчі люди співачки — її дочка Крістіна Орбакайте з чоловіком, а також діти Алли Пугачової та Максима Галкіна — Гаррі та Ліза.
Крім того, привітати бабусю приїхав старший онук артистки — Микита Пресняков.
Зазначимо, що на фото видно, як сильно виросли діти Пугачової. Так, Ліза вже практично наздоганяє за зростом свою маму.
До речі, не приїхали привітати бабусю двоє дітей Крістіни Орбакайте - її молодша онука Клавдія та середній онук Дені.
Напередодні Максим Галкін опублікував фото, де зворушливо привітав свою дружину. "З днем народження, кохана красуне", - написав він.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Про особу: Алла Пугачова
Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред