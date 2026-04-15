Хоче помиритися: "зрадник" Ігор Ніколаєв публічно звернувся до Пугачової

Що написав співак Ігор Ніколаєв на своїй сторінці для Алли Пугачової.

Ігор Ніколаєв несподівано згадав про Пугачову

Російський співак Ігор Ніколаєв, який мовчить про терористичний напад РФ на Україну, несподівано звернувся до Алли Пугачової, з якою він розірвав усі стосунки.

Відповідним відео він поділився на своїй сторінці в Instagram. Так, російський композитор опублікував відео спільного виступу з Пугачовою, знятого багато років тому.

Також він поділився фрагментом короткого інтерв'ю, де Ніколаєва та Пугачову запитали, чи сварилися вони. Тоді обидва артисти відповіли, що сварилися кілька разів. "Але не надовго", - сказала Пугачова.

Також співак опублікував відео, як молода Пугачова співає: "Бажаю щастя в особистому житті". Мабуть, це і було привітання для самої співачки.

"Дорога Алла! З днем народження! Щастя в особистому житті, міцного здоров'я, і нехай доля не пошкодує добра, тепла і любові вашим дітям!" — написав він.

Алла Пугачова та Ігор Ніколаєв почали співпрацювати у 1980-х роках. Композитор написав для артистки кілька хітів, серед яких "Айсберг", "Розкажіть, птахи", "Паромник", "Дві зірки", "Пробач, повір" та багато інших.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше латвійський композитор і автор хітів російської співачки Алли Пугачової Раймонд Паулс опинився в лікарні.

Раніше також російський комік Максим Галкін, який активно підтримує Україну після терористичного вторгнення РФ, зворушливо звернувся до своєї дружини.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ігор Ніколаєв Ігор Ніколаєв — радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).

З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв вважає за краще мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив з Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.

