Хоче помиритися: "зрадник" Ігор Ніколаєв публічно звернувся до Пугачової

Російський співак Ігор Ніколаєв, який мовчить про терористичний напад РФ на Україну, несподівано звернувся до Алли Пугачової, з якою він розірвав усі стосунки.
Відповідним відео він поділився на своїй сторінці в Instagram. Так, російський композитор опублікував відео спільного виступу з Пугачовою, знятого багато років тому.
Також він поділився фрагментом короткого інтерв'ю, де Ніколаєва та Пугачову запитали, чи сварилися вони. Тоді обидва артисти відповіли, що сварилися кілька разів. "Але не надовго", - сказала Пугачова.
Також співак опублікував відео, як молода Пугачова співає: "Бажаю щастя в особистому житті". Мабуть, це і було привітання для самої співачки.
"Дорога Алла! З днем народження! Щастя в особистому житті, міцного здоров'я, і нехай доля не пошкодує добра, тепла і любові вашим дітям!" — написав він.
Алла Пугачова та Ігор Ніколаєв почали співпрацювати у 1980-х роках. Композитор написав для артистки кілька хітів, серед яких "Айсберг", "Розкажіть, птахи", "Паромник", "Дві зірки", "Пробач, повір" та багато інших.
Про особу: Ігор Ніколаєв
Ігор Ніколаєв — радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).
З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв вважає за краще мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив з Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.
