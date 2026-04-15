Друга Алли Пугачової Раймонда Паулса терміново госпіталізували

Популярного композитора госпіталізували, але він уже зв’язався з нами.

Раймонда Паулса госпіталізували / Колаж Главред, фото Стархіт, РІА Новини

Латвійський композитор і автор хітів російської співачки Алли Пугачової Раймонд Паулс опинився в лікарні.

Як пишуть російські пропагандисти, точний діагноз, з яким музикант потрапив до медичного закладу, поки що невідомий. Сам артист висловився з приводу хвороби досить лаконічно.

Раймонду Паулсу 90 років / Фото Вікіпедія

"Я зараз у лікарні, проблеми зі здоров'ям", — коротко прокоментував ситуацію композитор.

За словами одного з джерел з оточення музиканта, Паулса госпіталізували для планового обстеження. Воно нібито необхідне після того, як він раніше переніс операцію на серці.

Зазначимо, що композитору вже 90 років.

Пугачова і Паулс у 1981 році / Фото ТАСС

Раймонд Паулс про війну

Раймонд Паулс висловив принципову позицію проти війни та кровопролиття, заявивши у квітні 2022 року: "Я проти всіх воєн! Я проти крові. Це все треба припинити".

Про особу: Раймонд Паулс Раймонд Паулс — радянський і латвійський композитор, диригент, піаніст; народний артист СРСР. Міністр культури Латвії (1989—1993), радник Президента Латвії з питань культури (1993—1998). Командор Великого хреста ордена Трьох зірок. Широко відомий як автор популярних пісень у виконанні Алли Пугачової, Лайми Вайкуле, Валерія Леонтьєва та інших естрадних виконавців, які здобули популярність за радянських часів.

