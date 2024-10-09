"Ось ти тут, і ось тебе немає": Аль Пачіно ледь не помер - що сталося

Зірка "Хрещеного батька" і "Обличчя зі шрамом" поділився моторошною історією.

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Аль Пачіно новини - Аль Пачіно розповів, як мало не помер від Covid-19 / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американський актор і режисер Аль Пачіно розповів про свій близькосмертний досвід, який ледь не вилився для нього в трагедію. Як повідомляє видання The Guardian, для артиста все могло закінчитися 2020 року, коли йому було 80 років.

Тоді Пачіно захворів на Covid-19. За його спогадами, у нього були жар і сильне зневоднення. Актор погано почувався, і в якийсь момент просто покинув своє тіло - втратив свідомість.

Аль Пачіно був у відключці кілька хвилин, і прийшов до тями в оточенні парамедиків, які обговорювали відсутність у актора пульсу та інші показники його організму. Актор зазначив, що це була дуже дивна ситуація.

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"Вони сказали, що у мене зник пульс. Це було так - ось ти тут, і ось тебе немає. Я подумав: "Вау, у тебе навіть немає спогадів. У тебе немає нічого". Дивна каша. Я сидів там, у своєму будинку, і мене не було. Ось так. У мене не було пульсу. На медиках були такі костюми, наче вони з космосу або щось таке. Розплющити очі й побачити це було досить шокуюче. Усі були поруч зі мною і говорили: "Він повернувся. Він тут", - розповів актор.

Особисте життя Аль Пачіно Попри те, що Аль Пачіно говорить про своє особисте життя мало, а частіше намагається його навіть приховати, статусу голлівудського ловеласа він не втрачає навіть у своєму елегантному віці. Актор ніколи не був одружений, і мав безліч романів - з Джилл Клейберг, Дайан Кітон, Мартою Келлер, Кетлін Квінлан,Тьюсдей Велд, Деброю Вінгер, Мішель Пфайффер, Беверлі Д'Анджело, Люсілою Сола, Яною Террант, Ліндалл Гоббс, Кім Бесінгер тощо. У Аль Пачіно четверо дітей, які, за його словами, "найкраще, що з ним траплялося" - Джулія Марія Пачіно (1989), Антон Джеймс та Олівія Роуз Пачіно (2001), Роман Пачіно (2023).

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Раніше зірка "Титаніка", британська акторка Кейт Вінслет, уперше за майже три роки повномасштабної війни публічно висловилася про Україну і своє ставлення до протистояння нашої країни окупанту.

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