Софія Ротару вийшла на зв'язок уперше за довгий час - причина

Ви дізнаєтеся:
- Софія Ротару з'явилася в соцмережах
- Співачка показала своє ставлення до трагедії в Сумах
Українська відома співачка Софія Ротару, яка довгий час жила і працювала в країні-окупанті РФ, але на початку повномасштабної війни підтримала Україну, відреагувала на трагедію в Сумах.
Нагадаємо, вчора, 13 квітня, внаслідок російської ракетної атаки по Сумах загинули 34 людини. Окупанти запустили балістику у Вербну неділю, коли на вулицях було багато людей.
На своїй сторінці в соцмережах Ротару опублікувала історію - розбите серце на чорному тлі, написавши текст українською мовою, хоча вона іноді використовує російську.
"Суми, 13.04.2025", - вказала співачка.
Нагадаємо, раніше сестра артистки - Ауріка Ротару - розповіла, чому знаменитість не виступає на сцені з 2022 року.
"Зі здоров'ям усе гаразд. Побачити її на сцені - не знаю. Якщо закінчиться війна, то, можливо, будуть і концерти. Зараз поки що ні", - зазначала Ауріка.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Софія Ротару - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше сестра Софії Ротару розповіла, як часто бачиться з артисткою і що вона зараз перебуває в Києві. Інформацію про артистку підтвердили й українські блогери в Мережі, які обговорювали у фанатських групах двох співачок.
А також Софія Ротару привітала свою онуку Соню Євдокименко з днем народження. Зазначимо, зараз Соня живе в США і зустрічається з мільярдером Максом Лернером, про роман стало відомо зовсім недавно з соцмереж Євдокименко.
Вас може зацікавити:
- Легендарна українська акторка розповіла про смерть чоловіка - що сталося
- "Така хімія": Тараса Цимбалюка запідозрили в романі з відомою акторкою
- "Розумію Надю": Кацурін вийшов на сцену з Дорофєєвою і зробив гучну заяву
Хто така Софія Ротару?
Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред