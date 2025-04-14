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Софія Ротару вийшла на зв'язок уперше за довгий час - причина

Еліна Чигис
14 квітня 2025, 10:10
1561
Софія Ротару зробила виняток.
Софія Ротару
Софія Ротару вийшла на зв'язок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Ви дізнаєтеся:

  • Софія Ротару з'явилася в соцмережах
  • Співачка показала своє ставлення до трагедії в Сумах

Українська відома співачка Софія Ротару, яка довгий час жила і працювала в країні-окупанті РФ, але на початку повномасштабної війни підтримала Україну, відреагувала на трагедію в Сумах.

Нагадаємо, вчора, 13 квітня, внаслідок російської ракетної атаки по Сумах загинули 34 людини. Окупанти запустили балістику у Вербну неділю, коли на вулицях було багато людей.

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На своїй сторінці в соцмережах Ротару опублікувала історію - розбите серце на чорному тлі, написавши текст українською мовою, хоча вона іноді використовує російську.

"Суми, 13.04.2025", - вказала співачка.

Софія Ротару - новий пост
Софія Ротару - новий пост / фото: скрін instagram.com, Софія Ротару

Нагадаємо, раніше сестра артистки - Ауріка Ротару - розповіла, чому знаменитість не виступає на сцені з 2022 року.

Софія Ротару із сітрою
Софія Ротару з сітрою / фото: instagram.com, Софія Ротару

"Зі здоров'ям усе гаразд. Побачити її на сцені - не знаю. Якщо закінчиться війна, то, можливо, будуть і концерти. Зараз поки що ні", - зазначала Ауріка.

інфографіка, Софія Ротару, Ротару
Софія Ротару / Главред

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Софія Ротару - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше сестра Софії Ротару розповіла, як часто бачиться з артисткою і що вона зараз перебуває в Києві. Інформацію про артистку підтвердили й українські блогери в Мережі, які обговорювали у фанатських групах двох співачок.

А також Софія Ротару привітала свою онуку Соню Євдокименко з днем народження. Зазначимо, зараз Соня живе в США і зустрічається з мільярдером Максом Лернером, про роман стало відомо зовсім недавно з соцмереж Євдокименко.

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Хто така Софія Ротару?

Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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