"Буде багато "лисої" правди": Кошовий вирішив поставити Гончаренка на місце

Ви дізнаєтеся:
- Євген Кошовий висловився про Лачена та Гончаренка
- Шоумен буде говорити свою правду в соцмережах
Український відомий шоумен і актор студії Квартал 95 Євген Кошовий висловив свою думку про блогера Ігоря Лаченкова і нардепа від ЄС Олексія Гончаренка.
На своїй сторінці в Instagram Євген розкритикував дії нардепа.
"Знаєте, я тут прикинув - Лачен пише, Гончаренко знімає. Нісенітницю здебільшого, звісно. То я так подумав, що Лисий буде говорити", - сказав Кошовий.
Дивіться відео, де Євген Кошовий зробив заяву:
Як зазначив шоумен, він створить свій Telegram-канал.
"Тут буде багато "лисої" правди і трохи моїх емоцій", - заявив Євген.
Нагадаємо, Євген Кошовий каже, що він найкращий друг президента України Володимира Зеленського, який до свого президентства був головою студії Квартал 95.
Також він зазначає, що продовжує підтримувати зв'язок із Зеленським і називає його Вованом Зеленим.
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Хто такий Євген Кошовий?
Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий.З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".
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