"Буде багато "лисої" правди": Кошовий вирішив поставити Гончаренка на місце

Євген Кошовий зробив гучну заяву.

https://glavred.net/stars/budet-mnogo-lysoy-pravdy-koshevoy-reshil-postavit-goncharenko-na-mesto-10657289.html Посилання скопійоване

Євген Кошовий - нова заява / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євген Кошовий, t.me, Олексій Гончаренко

Ви дізнаєтеся:

Євген Кошовий висловився про Лачена та Гончаренка

Шоумен буде говорити свою правду в соцмережах

Український відомий шоумен і актор студії Квартал 95 Євген Кошовий висловив свою думку про блогера Ігоря Лаченкова і нардепа від ЄС Олексія Гончаренка.

На своїй сторінці в Instagram Євген розкритикував дії нардепа.

відео дня

"Знаєте, я тут прикинув - Лачен пише, Гончаренко знімає. Нісенітницю здебільшого, звісно. То я так подумав, що Лисий буде говорити", - сказав Кошовий.

Дивіться відео, де Євген Кошовий зробив заяву:

Кошовий Про Гончаренка та Лачена / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

Як зазначив шоумен, він створить свій Telegram-канал.

"Тут буде багато "лисої" правди і трохи моїх емоцій", - заявив Євген.

Нагадаємо, Євген Кошовий каже, що він найкращий друг президента України Володимира Зеленського, який до свого президентства був головою студії Квартал 95.

Євген Кошовий з дружиною та доньками / instagram.com, Євген Кошовий

Також він зазначає, що продовжує підтримувати зв'язок із Зеленським і називає його Вованом Зеленим.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Наталя Могилевська показала шанувальникам затишний сімейний контент. Артистка поділилася, як вона піклується про освіту своїх прийомних дочок. Молодша донька артистки - Софія - із задоволенням займається англійською.

А також після тривалої тиші український відомий співак Панас Буйний потішив шанувальників новиною - він розпочав роботу над новою піснею. Також Панас із гумором поділився власним вокальним лайфхаком: записувати вокал натщесерце - мовляв, так звучання виходить чистішим.

Вас може зацікавити:

Хто такий Євген Кошовий? Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий.З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред