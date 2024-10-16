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Віктор Павлік назвав нову молоду фаворитку

Олена Кюпелі
16 жовтня 2024, 09:16оновлено 16 жовтня, 11:19
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Віктор Павлік готується до нової співпраці.
Катерина Репяхова та Віктор Павлік із сином
Катерина Репяхова та Віктор Павлік із сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate, instagram.com/viktorpavlik

Український співак і Народний артист України Віктор Павлік готується до співпраці української співачки KOLA. Виявляється, що співак веде з нею переговори про те, щоб записати спільний трек.

Про це він розповів в інтерв'ю M1. Тим часом відомо, що пісня дуету перебуває поки що лише на етапі аранжування.

"Були переговори. І ми дуже тісно на цю тему спілкуємося з Настею KOLA. Уже давно плануємо, вже затягнуто на трохи більше року, але Настя дуже зайнята людина. Тим більше зараз у неї концерти в Палаці спорту і так далі. Я думаю, що на все воля Божа, і воно має відбутися. Якщо воно має відбутися, воно відбудеться", - розповів Павлік.

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Павлік також розповів, що в основу пісні ляже вірш Тараса Шевченка. на основі вірша Тараса Шевченка "Не тополю високую..." В ефірі артист промовив перші рядки цієї поезії та викликав у ведучих захват. "Пісня унікальна", - прокоментував артист.

Хто такий Віктор Павлік?

Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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Раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

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