Ведучий "1+1" повідомив про розлучення після 2 років шлюбу

Телеведучий зазначив, що зараз переживає новий етап у житті.

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Ведучий Попов розлучився зі своєю дружиною / Колаж Главред, фото 1+1

Коротко:

Що розповів ведучий про розлучення

Які стосунки у нього залишилися з дружиною

Український телеведучий та актор Олександр Попов повідомив, що розлучився з дружиною Галиною після двох років стосунків. Про своє розлучення він розповів публічно під час одного зі світських заходів.

Як пише 1+1, за словами Попова, їхній розрив стався кілька місяців тому. При цьому він підкреслив, що їм вдалося зберегти добрі стосунки та продовжити спілкування вже в новому форматі - як близькі друзі.

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Олександр Попов розлучився / Фото 1+1

Телеведучий зазначив, що зараз переживає новий етап у житті й намагається сприймати зміни спокійно. Він переконаний, що розставання не обов’язково має бути конфліктним, і іноді колишні партнери можуть зберегти повагу та підтримку одне до одного.

Нагадаємо, Попов одружився з Галиною у 2024 році. Його обраниця працює стилістом, а пропозицію він зробив їй під час поїздки до Риму. Пізніше пара повінчалася в камерній обстановці.

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Про особу: Олександр Попов Олександр Попов - ведучий каналу 1+1 Україна, ранкового проєкту "Сніданок. Вихідний", актор театру та кіно. Активно займається спортом, бігає марафони, підтримує благодійні справи та ініціативи, має подяку від військових. У фільмографії Олександра Попова - десятки ролей у популярних українських серіалах і фільмах. З 2024 року - ведучий на Авторадіо шоу "Вечірній драйв". У 2025 році Олександр Попов зацікавився кулінарією та спробував себе в ролі кулінарного блогера.

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