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"Злобний": відомий ведучий розкрив неприємне про Остапчука

Христина Трохимчук
9 червня 2026, 14:39оновлено 9 червня, 15:26
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В'ячеслав Соломка відверто розповів про стосунки зі своїм колегою.
В'ячеслав Соломка про Володимира Остапчука
В'ячеслав Соломка про Володимира Остапчука / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Остапчук, В'ячеслав Соломка

Ви дізнаєтеся:

  • В'ячеслав Соломка поділився інформацією про Володимира Остапчука
  • Що ведучий розповів про колегу

Відомий український ведучий В'ячеслав Соломка поділився відвертими зізнаннями про досвід спілкування з Володимиром Остапчуком. В інтерв'ю "Наодинці з гламуром" він зізнався, що спілкування з колегою не завжди приносило йому задоволення.

За словами Соломки, неприємне враження про відомого ведучого у нього склалося ще під час проб для ранкового шоу "Підйом". Уже тоді від знаменитості відчувалися зарозумілість і незацікавленість у налагодженні позитивних стосунків із колегами.

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Остапчуки поділилися фотографіями зі свого весілля
Володимир Остапчук емігрував до Канади / фото: instagram.com, Володимир Остапчук

"Коли він приходив на проби, то дивився на нас зверхньо, і від нього виходили такі негативні вібрації. З тих пір ми ніколи не були в дружніх стосунках", — заявив В'ячеслав.

Ведучий підкреслив, що негативна аура стала частиною іміджу зірки. Проте знаменитість вважає це особливістю характеру Остапчука.

В'ячеслав Соломка
В'ячеслав Соломка про Володимира Остапчука / фото: instagram.com, В'ячеслав Соломка

"Ось є шарм позитивний, а є — негативний. Ось він чарівна людина, але він злобний. Це не в образу, але ось такі особливості характеру", — підсумував Соломка.

Володимир Остапчук
Володимир Остапчук / інфографіка: Главред

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Про особу: Володимир Остапчук

Володимир Остапчук — український ведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають всі"), актор (кіно та дубляж) і комік.

Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара одружилася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

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