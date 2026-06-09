"Злобний": відомий ведучий розкрив неприємне про Остапчука

Ви дізнаєтеся:
- В'ячеслав Соломка поділився інформацією про Володимира Остапчука
- Що ведучий розповів про колегу
Відомий український ведучий В'ячеслав Соломка поділився відвертими зізнаннями про досвід спілкування з Володимиром Остапчуком. В інтерв'ю "Наодинці з гламуром" він зізнався, що спілкування з колегою не завжди приносило йому задоволення.
За словами Соломки, неприємне враження про відомого ведучого у нього склалося ще під час проб для ранкового шоу "Підйом". Уже тоді від знаменитості відчувалися зарозумілість і незацікавленість у налагодженні позитивних стосунків із колегами.
"Коли він приходив на проби, то дивився на нас зверхньо, і від нього виходили такі негативні вібрації. З тих пір ми ніколи не були в дружніх стосунках", — заявив В'ячеслав.
Ведучий підкреслив, що негативна аура стала частиною іміджу зірки. Проте знаменитість вважає це особливістю характеру Остапчука.
"Ось є шарм позитивний, а є — негативний. Ось він чарівна людина, але він злобний. Це не в образу, але ось такі особливості характеру", — підсумував Соломка.
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Про особу: Володимир Остапчук
Володимир Остапчук — український ведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають всі"), актор (кіно та дубляж) і комік.
Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара одружилася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.
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