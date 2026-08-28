Роббі Вільямс хвилюється за своє самопочуття: що з ним відбувається

Популярний британський артист Роббі Вільямс розповів про те, що його дуже хвилює.

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Роббі Вільямс розповів про особисте / Колаж Главред, фото Instagram/robbiewilliams

Коротко:

Про що розповів Роббі Вільямс

Про яку проблему він насправді переживає

Британський співак Роббі Вільямс відверто розповів про свої переживання через зовнішність, зізнавшись, що сильно комплексував через втрату волосся.

Як пише The Daily Mail, за його словами, зміни у зовнішності стали для нього серйозним психологічним випробуванням і вплинули на впевненість у собі.

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Артист зазначив, що з віком почав інакше сприймати себе та власне відображення, однак звикнути до цього виявилося непросто. Він не приховує, що тема зовнішності та старіння викликає у нього занепокоєння, незважаючи на багаторічну кар’єру та популярність.

Роббі Вільямс переживає через волосся / ua.depositphotos.com

При цьому співак намагається ставитися до ситуації з самоіронією і поступово приймати зміни, що відбуваються. Він підкреслює, що подібні переживання знайомі багатьом, навіть якщо з боку здається, що у публічних людей немає причин для невпевненості.

За словами Вільямса, робота над внутрішнім станом і прийняття себе стали важливою частиною його життя, допомагаючи справлятися з комплексами та почуватися комфортніше.

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Про особу: Роббі Вільямс? Роббі Вільямс - британський співак, автор пісень, колишній учасник гурту Take That. Один із найпродаваніших британських музикантів. Під час сольної кар'єри випустив 14 альбомів і збірників, а також 10 синглів ("Freedom", "Angels", "Rock DJ", "Supreme" тощо).

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