Відомий актор оприлюднив діагноз своєї дитини

Дмитро Вівчарюк поділився діагнозом свого старшого сина Захара.

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Дмитро Вівчарюк поділився особистим / Колаж Главред, фото Instagram/dmitrovivchariuk

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Про який діагноз сина говорить актор

Який насправді його хлопчик

Український актор, зірка серіалу "Встигнути до 30" Дмитро Вівчарюк поділивсядіагнозом свого старшого сина Захара.

Як розповів знаменитість в інтерв'ю Аліні Дротюк, у 10-річного сина актора встановлено діагноз - розлад аутичного спектра. Тим часом, актор не вважає діагноз сина захворюванням.

"Хтось каже, що у нас хвора дитина. Він не хворий, а особливий. Для мене статус "не такий, як усі" - не означає, що він хворий. Хвора людина - це коли цироз печінки, наприклад. А це вважаю наше майбутнє. Захар - офігезний. Ми дуже багато чого вчимося. Він космос! Я такий сентиментальний... І Захарчик відчуває дещо інші вібрації. Ми живемо в рамках, він - поза ними. Він вільний, у нього свій світ. Я вчуся багато чого в нього", - розповів артист.

Молодший син актора - теж молодець. Зокрема, за словами Вівчарюка, менший Любомир записався на кікбокс і сам підтягується. "І вони такі різні! Хоча від одного батька і матері. Так радію, що мої діти говорять українською! Але Любчик уже вільно розмовляє німецькою і навіть діалектом", - додала зірка.

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