У Росії загинула ще одна зірка КВН: що сталося

На момент смерті учасниці КВН було лише 37 років.

https://glavred.net/starnews/v-rossii-pogibla-eshche-odna-zvezda-kvn-chto-sluchilos-10774064.html Посилання скопійоване

У Санкт-Петербурзі померла зірка КВН / Колаж "Главред", фото "Стархіт"

Коротко:

Що сталося із зіркою КВН

Що про неї відомо

У терористичній Росії повідомили про смерть зірки гумористичного шоу КВН із команди "Раїси" Соелми Гармаєвої.

Як повідомляють російські пропагандисти, 37-річна жінка загинула в ДТП. Вона приїхала до Санкт-Петербурга, взяла машину напрокат і вирушила у справах. У якийсь момент автомобіль заглух. Соелма вийшла з машини, щоб поставити аварійний знак і сподіваючись отримати допомогу, і в неї врізався водій.

відео дня

Команда КВН "Раїси" / Фото humorpedia.ru

Повідомляється, що смерть зірки КВН настала миттєво.

"Сестра часто користувалася каршерінгом, була досвідченою й обережною водійкою. Зазвичай вона їздила головними вулицями, а на КАД (кільцева автомобільна дорога — ред.) намагалася не виїжджати. Але ввечері 13 червня чомусь змінила свою звичку. Взяла напрокат машину й вирушила у справах саме через трасу", — поділилася сестра загиблої Ержена Єлізарова.

За кермом іншої машини перебував 42-річний чоловік, разом із ним їхали жінка та шестирічна дитина, усіх їх госпіталізовано. Правоохоронці проводять розслідування смертельного інциденту.

Зазначимо, раніше "Главред" писав про те, що в РФ загинула одна з найпопулярніших учасниць КВН — Олена Рибалко. Жінка була учасницею команди КВН "Втомлені сонцем".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що російський співак Валерій Леонтьєв, який мовчить про жорстоку війну РФ проти України, продемонстрував своє справжнє ставлення до своїх співвітчизників-росіян.

Раніше також шанувальники б’ють на сполох, дивлячись на нові кадри, опубліковані дочкою популярного російського співака Дмитра Малікова Стефанією.

Вас також може зацікавити:

Що таке КВН КВН — телевізійні гумористичні ігри, в яких команди різних колективів (навчальних закладів, вишів, підприємств, міст тощо) змагаються у гумористичних відповідях на поставлені запитання, імпровізаціях на задані теми, розігруванні заздалегідь підготовлених сцен тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред