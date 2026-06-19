У Росії загинула ще одна зірка КВН: що сталося

Коротко:
- Що сталося із зіркою КВН
- Що про неї відомо
У терористичній Росії повідомили про смерть зірки гумористичного шоу КВН із команди "Раїси" Соелми Гармаєвої.
Як повідомляють російські пропагандисти, 37-річна жінка загинула в ДТП. Вона приїхала до Санкт-Петербурга, взяла машину напрокат і вирушила у справах. У якийсь момент автомобіль заглух. Соелма вийшла з машини, щоб поставити аварійний знак і сподіваючись отримати допомогу, і в неї врізався водій.
Повідомляється, що смерть зірки КВН настала миттєво.
"Сестра часто користувалася каршерінгом, була досвідченою й обережною водійкою. Зазвичай вона їздила головними вулицями, а на КАД (кільцева автомобільна дорога — ред.) намагалася не виїжджати. Але ввечері 13 червня чомусь змінила свою звичку. Взяла напрокат машину й вирушила у справах саме через трасу", — поділилася сестра загиблої Ержена Єлізарова.
За кермом іншої машини перебував 42-річний чоловік, разом із ним їхали жінка та шестирічна дитина, усіх їх госпіталізовано. Правоохоронці проводять розслідування смертельного інциденту.
Зазначимо, раніше "Главред" писав про те, що в РФ загинула одна з найпопулярніших учасниць КВН — Олена Рибалко. Жінка була учасницею команди КВН "Втомлені сонцем".
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Що таке КВН
КВН — телевізійні гумористичні ігри, в яких команди різних колективів (навчальних закладів, вишів, підприємств, міст тощо) змагаються у гумористичних відповідях на поставлені запитання, імпровізаціях на задані теми, розігруванні заздалегідь підготовлених сцен тощо.
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