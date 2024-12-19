У Парижі на смерть збили російську телеведучу

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося з ведучою
- Як вона загинула
У терористичній Росії повідомляють про те, що в Парижі автівка на смерть збила телеведучу і модель Світлану Савицьку, якій було 34 роки.
Як пише пропагандистське видання Стархіт, два авто назустріч зіткнулися лоб у лоб. Один різко звернув і влучив у пішохода. "Ним виявилася наша Свєта. Мама просить молитися про сходження її світлої душі кожного, кому вона дорога і кохана, 40 днів", - розкрила знайома загиблої.
Близькі Світлани поділилися, коли відбудеться похорон.
Ведуча будувала успішну кар'єру за кордоном, вона прикрашала обкладинки таких модних журналів, як L'Officiel і Bazaar, а також знімалася для Glamour.
Савицька була і ведучою на RU TV, "П'ятниці!", Europa Plus TV і ЖАРА TV. Блондинка випускала свої пісні, у вересні вийшов її останній трек "Супермен".
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що 18 грудня помер український кобзар і бандурист Остап Кіндрачук. Йому було 87 років. Трагічну звістку повідомив Василь Чепурний на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, у терористичній Росії на 58-му році життя помер соліст гурту На-На. Володимир Левкін. Про смерть екссоліста гурту "На-На" повідомила його дружина.
Вас також може зацікавити:
- Смерть у королівській родині: померла сестра Карла XVI Густава принцеса Біргітта
- Зірка Netflix помер у 37 років: напередодні перехворів на таємниче захворювання
- Медсестра назвала ознаки того, що людина ось-ось помре
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред