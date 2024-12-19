У Парижі на смерть збили російську телеведучу

Вона навіть не переходила дорогу, а стала випадковою жертвою ДТП.

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У Парижі загинула російська ведуча / Колаж Главред, фото Стархіт

Ви дізнаєтеся:

Що сталося з ведучою

Як вона загинула

У терористичній Росії повідомляють про те, що в Парижі автівка на смерть збила телеведучу і модель Світлану Савицьку, якій було 34 роки.

Як пише пропагандистське видання Стархіт, два авто назустріч зіткнулися лоб у лоб. Один різко звернув і влучив у пішохода. "Ним виявилася наша Свєта. Мама просить молитися про сходження її світлої душі кожного, кому вона дорога і кохана, 40 днів", - розкрила знайома загиблої.

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Близькі Світлани поділилися, коли відбудеться похорон.

Ведуча будувала успішну кар'єру за кордоном, вона прикрашала обкладинки таких модних журналів, як L'Officiel і Bazaar, а також знімалася для Glamour.

Савицька була і ведучою на RU TV, "П'ятниці!", Europa Plus TV і ЖАРА TV. Блондинка випускала свої пісні, у вересні вийшов її останній трек "Супермен".

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Раніше Главред писав про те, що 18 грудня помер український кобзар і бандурист Остап Кіндрачук. Йому було 87 років. Трагічну звістку повідомив Василь Чепурний на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у терористичній Росії на 58-му році життя помер соліст гурту На-На. Володимир Левкін. Про смерть екссоліста гурту "На-На" повідомила його дружина.

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