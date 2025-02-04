У розпачі: молодуха Петросяна намагається принизити хейтерів

У молодої дружини Петросяна все стабільно: її хейтять, він відбивається.

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Тетяна Брухунова визвірилася на критиків/ колаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

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Що сказала дружина Петросяна

Чому вона злиться

Дружина російського коміка Євгена Петросяна, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, Тетяна Брухунова, в черговий раз спробувала відбитися від хейтерів.

Робить вона це вельми своєрідно, викликаючи нову порцію гніву та обговорень у мережі.

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Цього разу Брухунова висміяла російських зірок шоу-бізнесу, які відкрито обговорюють її, і назвала їх "збитими льотчиками".

Брухунова заявила, що "шановна публіка" збирається разом на "зашкварних передачах", щоб обговорити і перемити їй кісточки, придумуючи небилиці.

"І хто це робить? "Збиті льотчики". Мені навіть їх трохи шкода. Актриси, які не знімаються у великому кіно, співачки, які перетворилися на балакучі голови, тарологи, нумерологи і блогери-невдахи, з яких хлюпають фонтани фекалій", - написала в Instagram Брухунова.

За її словами, успішні та багаті люди не займаються обговоренням інших людей, оскільки вони "живуть своє найкраще життя", займаються сім'єю, роботою і мають безліч радощів, якими наповнене життя психічно здорової людини.

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Додамо, як повідомляв Главред, нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.

А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.

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Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року. У 2020 році в них з'явився син Ваган, у 2023 - донька Матильда. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з путіністом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.

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