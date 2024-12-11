44 роки різниці: дід-Петросян розповів, чому одружився з молодицею

Коротко:
- Чому Петросян одружився з молодицею
- Як він бачив своє життя
У терористичній Росії не втомлюються говорити про п'яту дружину путініста-клоуна Євгена Петросяна, який як чергову дружину вибрав собі жінку, молодшу за нього на 44 роки.
Як пише російський пропагандистський ресурс Стархіт, Петросян пояснив своє рішення банальним: "любові всі віки покірні".
"Коханню всі віки покірні, я відчув це і дуже вдячний Господу, що він мені надав таку можливість. У нас повне взаєморозуміння, я щасливий, що в мене такі прекрасні діти. Краще пізно, ніж ніколи. Виправляю помилки молодості. Якщо Господь дозволить мені довести їх до більш-менш дорослого стану, я буду дуже радий", - каже 79-річний пенсіонер.
Петросян вважає, що попередні чотири шлюби не вдалися через його зацикленість на роботі.
"Я був одружений на своїй роботі, мені навіть снився репертуар. Я не надавав основоположного значення сім'ї. Я вважав, що сім'я має допомагати в головній справі. Так у старих було. Дружини завжди допомагали: побутові й емоційні сторони мають бути на сім'ї. А артист має належати глядачеві. Я розумію, що це спотворено, але так у мене було, інакше я б нічого не встиг", - повідомляє комік.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.
А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.
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Стосунки Євгена Петросяна і Тетяни Брухунової
Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року. У 2020 році в них з'явився син Ваган, у 2023 - донька Матильда. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з путіністом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.
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