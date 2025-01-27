В одну мить не стало зірки 2000-х: легендарний репер пішов із життя

Репер здобув велику популярність у 2006 році завдяки своєму дебютному хіту "Walk It Out".

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Легенда DJ Unk пішов із життя / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Відомий репер з Атланти Ентоні Леонард Платт, більш знаний під псевдонімом DJ Unk, помер у віці 44 років. Про смерть артиста повідомила його дружина Шеркіта Лонг-Платт у своєму дописі на Facebook.

Репер пішов із життя уві сні через зупинку серця. Інші подробиці не розголошуються.

"Я щойно втратила чоловіка, а мої діти - батька. Наше життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Я кохаю тебе, Ентоні, назавжди", - написала кохана артиста у соцмережах. відео дня

DJ Unk та його дружина / фото: facebook.com/sherkita.platt

DJ Unk здобув велику популярність у 2006 році завдяки своєму дебютному хіту "Walk It Out", який досяг 10-го місця у чарті Billboard Hot 100. Його наступний трек "2 Step" також став хітом, зміцнивши позиції репера як одного з піонерів стилю snap music, популярного в середині 2000-х.

Музичну кар'єру артист розпочав у 1998 році, працюючи діджеєм на шкільних заходах і вечірках у штаті Джорджія. У 2000 році він підписав контракт із лейблом Big Oomp Records, що стало важливим кроком у його кар’єрі.

У 2009 році DJ Unk переніс серцевий напад, який сам пов'язував із напруженим гастрольним графіком і нездоровим способом життя.

Лейбл Big Oomp Records висловив співчуття його родині, підкресливши вагомий внесок DJ Unk у розвиток музичної індустрії.

Останній публічний виступ артиста відбувся на BET Awards 2023, де він виконав свій легендарний хіт "Walk It Out". У DJ Unk залишилися дружина та діти.

Втрати серед зірок шоу-бізнесу - що відомо

Як повідомляв Главред, на жаль, на 86-му році життя не стало відомого режисера. Бертран Бліє помер у своєму будинку, перебуваючи поруч із родиною — дружиною та дітьми.

Також у Росії помер актор з "Татусевих дочок". Причину смерті актора не повідомляють.

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Хто такий DJ Unk? DJ Unk (Ентоні Леонард Платт) – американський репер, діджей та продюсер із Атланти, Джорджія. Він став відомим завдяки своїм хітам, які принесли йому популярність у середині 2000-х років. Артист був однією з ключових фігур у розвитку музичного стилю snap music, що виник на півдні США. DJ Unk вважається одним із піонерів стилю snap music, що поєднує прості, ритмічні біти та танцювальні елементи. Його музика вплинула на розвиток південного хіп-хопу та зробила snap music популярним по всьому світу.

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