На його фільмах росли цілі покоління: не стало відомого режисера

На 86-му році життя пішов із життя культовий французький режисер Бертран Бліє. Про смерть відомого кінематографіста повідомив його син, пише Главред з посиланням на France 24.
За словами близьких, режисер помер у своєму будинку, перебуваючи поруч із родиною — дружиною та дітьми. Причини смерті поки не розголошуються.
"З великим сумом я дізналася про смерть Бертрана Бліє. Він був геніальним автором діалогів, у традиціях Превера та Одіара. У своїх позачасових фільмах він надав знакові ролі деяким з найкращих акторів світу: Жан-П'єру Мар'єлю, Жерару Депардьє, Міу-Міу, Мішелю Бланку, Ізабель Юппер, Патріку Девару, Жозіан Баласко, не забуваючи про власного батька. Бертран Бліє був великим режисером, пристрасним прихильником творчої свободи", – прокоментувала відхід Бліє у засвіти міністерка культури Франції Рашида Даті.відео дня
Бертран Бліє народився у 1939 році в передмісті Парижа. З дитинства він захоплювався кінематографом, що згодом стало його покликанням. Він отримав широку популярність завдяки своєму сміливому підходу до тем і нетрадиційним сюжетам, що стали візитівкою його творчості.
Першу гучну славу йому принесла стрічка "Гітлер? Не знаю такого", яка вийшла у 1963 році. Проте справжнім проривом став фільм "Вальсуючі" 1974 року, який відкрив нові горизонти не лише для самого режисера, а й для акторів, які зіграли у ньому — Жерара Депардьє, Патріка Девара та Міу-Міу.
У 1979 році Бліє отримав свій перший "Оскар" за картину "Приготуйте ваші носовички". Його творчий доробок також включає фільм "Занадто красива для тебе", який здобув Гран-прі Каннського кінофестивалю та кілька нагород премії "Сезар".
Серед інших знакових робіт режисера — "Холодні закуски", "Вечірня сукня" та "Буфетний стіл". Бертран Бліє назавжди залишиться однією з ключових фігур у світовому кінематографі.
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