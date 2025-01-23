Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

На його фільмах росли цілі покоління: не стало відомого режисера

Даяна Швець
23 січня 2025, 12:35
183
Бертран Бліє назавжди залишиться однією з ключових фігур у світовому кінематографі.
Бертран Блие
Помер відомий режисер Бертран Бліє / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот Instagram

На 86-му році життя пішов із життя культовий французький режисер Бертран Бліє. Про смерть відомого кінематографіста повідомив його син, пише Главред з посиланням на France 24.

За словами близьких, режисер помер у своєму будинку, перебуваючи поруч із родиною — дружиною та дітьми. Причини смерті поки не розголошуються.

"З великим сумом я дізналася про смерть Бертрана Бліє. Він був геніальним автором діалогів, у традиціях Превера та Одіара. У своїх позачасових фільмах він надав знакові ролі деяким з найкращих акторів світу: Жан-П'єру Мар'єлю, Жерару Депардьє, Міу-Міу, Мішелю Бланку, Ізабель Юппер, Патріку Девару, Жозіан Баласко, не забуваючи про власного батька. Бертран Бліє був великим режисером, пристрасним прихильником творчої свободи", – прокоментувала відхід Бліє у засвіти міністерка культури Франції Рашида Даті.

відео дня

Бертран Бліє народився у 1939 році в передмісті Парижа. З дитинства він захоплювався кінематографом, що згодом стало його покликанням. Він отримав широку популярність завдяки своєму сміливому підходу до тем і нетрадиційним сюжетам, що стали візитівкою його творчості.

Першу гучну славу йому принесла стрічка "Гітлер? Не знаю такого", яка вийшла у 1963 році. Проте справжнім проривом став фільм "Вальсуючі" 1974 року, який відкрив нові горизонти не лише для самого режисера, а й для акторів, які зіграли у ньому — Жерара Депардьє, Патріка Девара та Міу-Міу.

У 1979 році Бліє отримав свій перший "Оскар" за картину "Приготуйте ваші носовички". Його творчий доробок також включає фільм "Занадто красива для тебе", який здобув Гран-прі Каннського кінофестивалю та кілька нагород премії "Сезар".

Серед інших знакових робіт режисера — "Холодні закуски", "Вечірня сукня" та "Буфетний стіл". Бертран Бліє назавжди залишиться однією з ключових фігур у світовому кінематографі.

Які відомі люди відійшли у вічність - останні новини

На превеликий жаль, нещодавно в боях з агресорами РФ загинув відомий спортсмен. Україна втратила чемпіона з панкратіону - Павла Унгуряна.

Також повідомлялося, що померла учасниця гурту Лісапетний батальйон. Олександра Манастирська була важливою частиною гурту, оскільки стояла біля витоків його створення.

Більше новин шоу-бізнесу:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Набагато більше загиблих": Трамп назвав нові цифри втрат України та РФ

"Набагато більше загиблих": Трамп назвав нові цифри втрат України та РФ

13:43Україна
Вдарить +9 градусів: у яких областях буде потепління

Вдарить +9 градусів: у яких областях буде потепління

13:33Синоптик
Плани Путіна щодо виходу до Дніпропетровщини: у ЗСУ зробили прогноз

Плани Путіна щодо виходу до Дніпропетровщини: у ЗСУ зробили прогноз

13:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
У сім'ю прийде біда: куди не можна дивитися 23 січня - прикмети

У сім'ю прийде біда: куди не можна дивитися 23 січня - прикмети

Карта Deep State онлайн за 23 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Користь у шкірці: 6 фруктів та овочів, які не варто чистити – список

Користь у шкірці: 6 фруктів та овочів, які не варто чистити – список

"Це просто піар-хід": Камалія вперше розповіла правду про розлучення з чоловіком

"Це просто піар-хід": Камалія вперше розповіла правду про розлучення з чоловіком

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 січня (оновлюється)

Останні новини

14:03

Знаки прибутку та достатку: цікаві прикмети про гроші

13:43

"Набагато більше загиблих": Трамп назвав нові цифри втрат України та РФВідео

13:33

Вдарить +9 градусів: у яких областях буде потепління

13:31

Плани Путіна щодо виходу до Дніпропетровщини: у ЗСУ зробили прогноз

13:04

"У РФ серйозні проблеми": позиція Росії зміниться, якщо підключиться Трамп – КлочокВідео

У 2025-му війна не зупиниться, Україна здатна обнулити домовленості Трампа і Путіна – ЖдановУ 2025-му війна не зупиниться, Україна здатна обнулити домовленості Трампа і Путіна – Жданов
12:59

Кілька місяців будете в боргах: що не можна різати 24 січня - прикмети

12:55

Два терміни, два десятиліття: Трамп публічно звернувся до своєї першої леді

12:53

Дуда про мирні переговори з РФ: "Я не хочу благати Путіна"

12:35

На його фільмах росли цілі покоління: не стало відомого режисера

Реклама
12:27

Доступ до ліків у прифронтових селах Харківщини: виклики та рішення актуально

12:10

Ультиматум від Трампа щодо України: ЗМІ дізналися, чим переполошився Путін

11:58

Не катастрофа: експерт пояснив, що буде, якщо США вийдуть із НАТОВідео

11:51

Природжені психологи: 4 знаки зодіаку, які краще за інших розуміють людей

11:38

Потрібна всього 1 капуста: супер шикарний рецепт корисного салату

11:23

Неочікуваний удар: Стінг захвилював фанатів чутками про погіршення здоров'я

11:20

Анну Сагайдачну госпіталізували з новонародженою донькою - що сталося

11:17

Окупанти розстріляли 6-х українських військовополонених, знімаючи все на телефон

11:06

Військовослужбовець ЗСУ назвав головну проблему фронту

10:49

КНДР у 2025 році передасть Росії партію балістичних ракет: Буданов розкрив загрози

10:45

Плани щодо завершення війни: Шольц зробив прогноз

Реклама
10:39

Державний оператор тилу провалив реформу харчування армії — Олег Мітрохін

10:25

Китайський гороскоп на завтра 24 січня: Свиням - контроль, Півням - егоїзм

10:10

"На Донеччині втрачаємо населені пункти": що відбувається із лініями оборони на фронті

10:09

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 січня (оновлюється)

10:02

"Ми можемо вистояти за однієї умови": від чого залежить перемога України – Жданов

09:59

Трамп несподівано розніс Путіна: у США розкрили деталі

09:58

Софія Ротару так і не може розірвати останній зв'язок із РФ - причина

09:32

Атака РФ на Запоріжжя: місто без світла і тепла, кількість постраждалих зрослаФото

09:29

Гороскоп на завтра 24 січня: Терезам - щасливі часи, Рибам - великий прибуток

09:28

Армія РФ наступає в Курській області: ЗСУ завдали потужної контратаки росіянам

09:00

Після скандалу: молода дружина путініста Петросяна покинула РФ - деталі

09:00

Заморозка війни в Україні буде болючою, Трамп налаштований зробити все швидко - Клочок

08:55

КНДР перекине для Росії нові війська: аналітики розкрили важливі цілі та терміни

08:34

Зеленський готовий говорити з Путіним про мир, але є умова для початку переговорівВідео

08:34

У Трампа відсторонили співробітників, відповідальних за Україну: у ЗМІ розкрили деталі

08:22

Карта Deep State онлайн за 23 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Трамп пригрозив: як режим Мадуро зараз шукає шляхи вирішенняПогляд

07:59

З чалмою на голові: Слава Камінська показала, який вона зараз має вигляд

07:23

Армія РФ окупувала село під Покровськом - Deep State

06:38

РФ атакувала Запоріжжя ракетами: багато поранених, зокрема 2-місячне немовляФотоВідео

Реклама
06:10

Про що свідчать перші заяви і укази Трампа у якості президента?Погляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти ведмедя

05:05

Яке сьогодні свято 23 січня 2025 року: що заборонено робити цього дня

04:30

"Путін кістьми лягає": прогноз "обміну територій" між Україною та РФ

04:00

Все тріщить по швах, Путіну необхідна зупинка бойових дій - полковник

03:59

Де сховався кіт: лише справжній детектив знайде мурчика за пару секунд

03:30

Штраф за їзду в куртці: де водіїв можуть покарати за верхній одяг

03:04

"Вирішуватиме не Трамп": відомо, хто стане "сірим кардиналом" в Білому домі

02:33

"Вимагатиме від нас вивести війська": Жданов назвав небезпечний сценарій Трампа

02:27

Війна в Україні не закінчиться у 2025 році: полковник назвав нюанси

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти