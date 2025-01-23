На його фільмах росли цілі покоління: не стало відомого режисера

Бертран Бліє назавжди залишиться однією з ключових фігур у світовому кінематографі.

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Помер відомий режисер Бертран Бліє / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот Instagram

На 86-му році життя пішов із життя культовий французький режисер Бертран Бліє. Про смерть відомого кінематографіста повідомив його син, пише Главред з посиланням на France 24.

За словами близьких, режисер помер у своєму будинку, перебуваючи поруч із родиною — дружиною та дітьми. Причини смерті поки не розголошуються.

"З великим сумом я дізналася про смерть Бертрана Бліє. Він був геніальним автором діалогів, у традиціях Превера та Одіара. У своїх позачасових фільмах він надав знакові ролі деяким з найкращих акторів світу: Жан-П'єру Мар'єлю, Жерару Депардьє, Міу-Міу, Мішелю Бланку, Ізабель Юппер, Патріку Девару, Жозіан Баласко, не забуваючи про власного батька. Бертран Бліє був великим режисером, пристрасним прихильником творчої свободи", – прокоментувала відхід Бліє у засвіти міністерка культури Франції Рашида Даті. відео дня

Бертран Бліє народився у 1939 році в передмісті Парижа. З дитинства він захоплювався кінематографом, що згодом стало його покликанням. Він отримав широку популярність завдяки своєму сміливому підходу до тем і нетрадиційним сюжетам, що стали візитівкою його творчості.

Першу гучну славу йому принесла стрічка "Гітлер? Не знаю такого", яка вийшла у 1963 році. Проте справжнім проривом став фільм "Вальсуючі" 1974 року, який відкрив нові горизонти не лише для самого режисера, а й для акторів, які зіграли у ньому — Жерара Депардьє, Патріка Девара та Міу-Міу.

У 1979 році Бліє отримав свій перший "Оскар" за картину "Приготуйте ваші носовички". Його творчий доробок також включає фільм "Занадто красива для тебе", який здобув Гран-прі Каннського кінофестивалю та кілька нагород премії "Сезар".

Серед інших знакових робіт режисера — "Холодні закуски", "Вечірня сукня" та "Буфетний стіл". Бертран Бліє назавжди залишиться однією з ключових фігур у світовому кінематографі.

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