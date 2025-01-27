Війна забрала відомого українського поета: на війні загинув талант з Тернополя

У 2023 році вийшла друком його збірка поезій "Всесвіт тисячі мрій.

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Не стало українського поета Микуся / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ЦензорНЕТ

Україна втратила ще одного героя - війна забрала воїна 5-ї окремої штурмової бригади — поета із Тернополя Михайла Микуся з позивним Небо, повідомляє волонтерський проєкт "Недописані".

"На війні загинув боєць 5 ОШБ, письменник, патріот родом з Тернополя Михайло Микусь, позивний Небо. У 2023 році вийшла друком його збірка поезій "Всесвіт тисячі мрій. Честь", — йдеться у дописі.

Поки що обставити смерті не відомі, однак, як зазначили в медіа "Читомо", Микусь був випускником факультету філології та журналістики Тернопільського національного педагогічного університету. Окрім цього, часто давав концерти - виступав з віршами та піснями.

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Перша поетична збірка Микуся "Всесвіт тисячі мрій" була опублікована у 2023 році.

"Не хочу вірити! З Михайлом ми ще не про все договорили. Не у всіх виставах разом зіграли! Не на всі його творчі виступи зумію прийти. Михайло Микусь з лютого 2022-го року вибрав шлях воїна. А в цивільному житті неймовірно талановитий хлопець, виступав в Тернополі з концертами, писав вірші, складав пісні. До служби у Збройних силах України обрав собі творчий псевдонім НЕБО. Такий був і в нього позивний", - написав журналіст "Очевидець Медіа" Авіс Вінд.

Втрати України у війні з РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, на жаль, не так давно в боях з агресорами РФ загинув відомий спортсмен. Не стало лейтенанта Павла Унгуряна.

Окрім цього, на війні з агресорами в селищі Ямпіль Донецької області загинув президент футбольного клубу. Героя не стало 12 січня.

Також нещодавно Україну сколихнула звістка, що на фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі". 2013 року Володимир Риков став учасником української адаптації проекту "Танцюють всі" на каналі СТБ.

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Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Однак відомо, що втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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