"В кайф": Леся Нікітюк уперше відкрито прокоментувала материнство

Нікітюк розповіла, на що зараз схоже її спілкування з новонародженим сином.

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Леся Нікітюк стала мамою - ведуча розповіла про новонародженого сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Тиждень тому Леся Нікітюк народила первістка

Зірка розповіла, на що зараз схоже її материнство

15 червня 2025 року українська ведуча, модель та акторка Леся Нікітюк уперше стала мамою. Від нареченого, українського військового Дмитра Бабчука, вона народила сина.

Сьогодні щаслива зірка дала у своєму блозі в Instagram перший коментар про материнство. Вона зазначила, що за останні кілька днів отримала масу добрих порад, якими її хотіли вберегти від перевтоми.

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Нікітюк поставилася до них з великою увагою, але запевнила тих, хто переймається її станом: догляд за немовлям їй приносить величезне задоволення. Ба більше - турбота про малюка зараз їй здається простішим заняттям, ніж будувати кар'єру ударними темпами.

"Я насправді як на курорті! Бо після стількох років зйомок по 14-16 годин і сну 4-5 годин, бути з малючком - це відпустка на Ібіці, їй-богу. Бурхлива відпустка, але в кайф", - написала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк стала мамою - ведуча розповіла про новонародженого сина / instagram.com/lesia_nikituk

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