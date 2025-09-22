"Людина-павук" загримів до лікарні: трюк Тома Голланда обернувся трагедією

Актора Тома Голланда госпіталізували прямо зі зйомок нового фільму про Людину-павука.

https://glavred.net/starnews/chelovek-pauk-zagremel-v-bolnicu-tryuk-toma-hollanda-obernulsya-tragediey-10700234.html Посилання скопійоване

Том Голланд травмувався на зйомках нового фільму про Людину-павука / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Британський актор Том Голланд опинився в лікарні

Що сталось з виконавцем ролі Людини-павука

Відомого британського актора Тома Голланда, відомого за роллю Людини-павука у фільмах студії Marvel, терміново госпіталізували після інциденту на знімальному майданчику. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Том Голланд знаходився на зйомках фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" на студії Leavesden Studios у Вотфорді, Велика Британія. Актор часто виконує трюки без каскадера, проте 19 вересня усе пішло не за планом — під час фільмування одної з сцен Голланд впав та пошкодив голову. Про нещасний випадок розповіли представники швидкої допомоги.

відео дня

Тома Голланда госпіталізували / фото: ua.depositphotos.com

"Нас викликали о 10:30 ранку в п’ятницю, щоб надати допомогу пацієнту, який отримав травму в Leavesden Studios у Вотфорді. На місце події було направлено карету швидкої допомоги, і пацієнта доставили до лікарні для подальшого лікування", — розповіли медики.

"Людину-павука" терміново госпіталізували та провели необхідні медичні обстеження. Виявилось, що через свій невдалий трюк Голланд отримав струс мозку. Зйомки нового фільму про супергероя довелось відкласти на декілька тижнів до повного одужання актора.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що 27-річний британський актор Том Голланд, відомий за роллю Людини-павука, оголосив про паузу в кар’єрі. За його словами, найбільше виснаження принесли зйомки у психологічному серіалі "Переповнена кімната".

Також британський актор Том Голланд, відомий за роллю Людини-павука, та його кохана акторка Зендая таємно заручилися. Чутки про це з’явилися у соцмережах після численних спільних появ пари, які неодноразово фіксували папараці.

Вас може зацікавити:

Про персону: Том Голланд Том Голланд - британський актор. Лауреат премії BAFTA і володар трьох статуеток "Сатурна". У 2019 році потрапив до списку журналу Forbes 30 Under 30. Низка видань називає Голланда одним із найпопулярніших акторів свого покоління. Широку популярність Голланд здобув за роль Людини-павука в шести фільмах кінематографічного всесвіту Marvel, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред