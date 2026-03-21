"Його не забудуть": Сталлоне, Ван Дамм та інші легенди кіно оплакують Чака Норріса

Христина Трохимчук
21 березня 2026, 12:17
Знаменитості висловили співчуття родині актора.
Смерть Чака Норріса
Смерть Чака Норріса / фото: instagram.com, Дольф Лундгрен, кадр із фільму "Нестримні 2"

Ви дізнаєтеся:

  • Чак Норріс помер
  • Американські знаменитості висловилися про смерть актора

Раптова смерть Чака Норріса вразила світ кіно. Актор пішов з життя у віці 86 років після екстреної госпіталізації на Гаваях. Главред розповість, як на смерть зірки та майстра бойових мистецтв відреагували знамениті колеги.

Жан-Клод Ван Дамм

Знаменитий актор і зірка фільму "Універсальний солдат" Жан-Клод Ван Дамм опублікував у своєму Instagram архівні кадри з Чаком Норрісом. Зірки були знайомі багато років і підтримували дружні стосунки.

"Висловлюю найглибші співчуття у зв'язку зі смертю мого друга, Чака Норріса. Ми знали один одного з юних років, і я завжди поважав його як людину. Мої думки і молитви з його родиною. Він ніколи не буде забутий", — висловився Ван Дамм.

Жан-Клод Ван Дамм і Чак Норріс у молодості / фото: instagram.com, Жан-Клод Ван Дамм

Сильвестр Сталлоне

Зірка бойовиків Сильвестр Сталлоне висловився про смерть колеги по фільму "Нестримні 2" в Instagram. Він розмістив фото зі зйомок разом із Чаком і зізнався, що насолоджувався спільною роботою з ним.

"Мені дуже сподобалося працювати з Чаком. Він був справжнім американцем у всіх сенсах. Чудова людина, і я висловлюю свої співчуття його прекрасній родині", — написав Сталлоне.

Сільвестр Сталлоне і Чак Норріс — Нестримні 2 / фото: instagram.com, Сільвестр Сталлоне

Дольф Лундгрен

Шведський актор Дольф Лундгрен, відомий за роллю у фільмі "Роккі 4", особливо емоційно сприйняв смерть Норріса. Він зізнався в Instagram, що завжди вважав актора прикладом для наслідування.

"Чак Норріс — чемпіон. З тих пір, як я в юності займався бойовими мистецтвами, а пізніше й знімався в кіно, я завжди вважав його зразком для наслідування. Людиною, яка володіла повагою, смиренністю та силою, необхідними для справжнього чоловіка. Нам буде тебе бракувати, мій друже", — заявив Лундгрен.

Дольф Лундгрен і Чак Норріс / фото: instagram.com, Дольф Лундгрен

Стівен Кінг

Відомий письменник і майстер жахів Стівен Кінг згадав свої улюблені жарти, пов'язані з особою Чака Норріса, у соцмережі Х.

"Мій улюблений жарт про Чака Норріса: Чак не змиває воду в унітазі, він просто лякає її до смерті. Другий улюблений: Коли Чак Норріс народився, він сам відвіз свою маму з пологового будинку додому. Серйозно, я вважав його великим. "Безмовний гнів" налякав до смерті моїх хлопців... і мене самого", — написав Кінг.

Чак Норріс / інфографіка: Главред

Про особу: Чак Норріс

Чак Норріс (Карлос Рей "Чак" Норріс) — американський кіноактор і майстер бойових мистецтв. Здобув популярність після виконання головних ролей у бойовиках свого рідного брата Аарона Норріса. Також відомий за роллю Корделла Уокера в телесеріалі "Крутий Уокер: Правосуддя по-техаськи", повідомляє Вікіпедія. Володар іменної зірки на голлівудській Алеї слави.

